Бизнес Иркутска защитит несовершеннолетних от вейпинга

На мероприятии к меморандуму присоединился ряд специализированных торговых сетей. Меморандум о сотрудничестве между межрегиональной общественной организацией «Общественный совет по проблеме подросткового курения» и «ОПОРОЙ РОССИИ», сторонами которого стали многие представители бизнеса, органов власти и некоммерческих организаций, был подписан на ПМЭФ в 2024 году. Одним из направлений работы в его рамках является реализуемая в 19 регионах страны социальная кампания «Спасибо за отказ!».