Бизнес Иркутска защитит несовершеннолетних от вейпинга

Posted 6 марта, 08:32
Published 6 марта, 08:32
Modified 6 марта, 08:35
Updated 6 марта, 08:35
На мероприятии к меморандуму присоединился ряд специализированных торговых сетей. Меморандум о сотрудничестве между межрегиональной общественной организацией «Общественный совет по проблеме подросткового курения» и «ОПОРОЙ РОССИИ», сторонами которого стали многие представители бизнеса, органов власти и некоммерческих организаций, был подписан на ПМЭФ в 2024 году. Одним из направлений работы в его рамках является реализуемая в 19 регионах страны социальная кампания «Спасибо за отказ!».
«Вовлечение ответственного бизнеса чрезвычайно важно для реального предотвращения доступа несовершеннолетних к вейпам и сигаретам. Участники рынка, работающие вбелую и соблюдающие законодательные ограничения, не только вносят свой вклад в предотвращение доступа несовершеннолетних к сигаретам и вейпам, но и подают пример социально ответственного подхода и другим торговым предприятиям», — сообщила Анна Сорочинская, исполнительный директор общественного совета по проблеме подросткового курения.
«Общественный контроль с вовлечением ответственного бизнеса поможет сохранить условия для добросовестной конкуренции и защитить интересы легального малоформатного бизнеса», — уверен Алексей Чиков, ответственный секретарь федерального комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по подакцизным товарам.
Съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации «НП „ОПОРА“ проходит в Иркутске с 4 по 6 марта. Главная тема мероприятия „Малый бизнес — участник ВЭД“. Почетными гостями съезда выступят губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, представители ряда федеральных и региональных министерств и ведомств.