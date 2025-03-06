Башкирская библиотека стала лучшей

Posted 6 марта, 16:20
Published 6 марта, 16:20
Modified 6 марта, 20:11
Updated 6 марта, 20:11
Библиотеки страны оценивались организацией «Литературное наследие России». Каждому книгохранилищу-претенденту на победу — их было порядка 40 тысяч — предстояло пройти экспертизу по более чем сотне критериtd. В результате, «золото» смогла завоевать Национальная библиотека Республики Башкортостан имени Заки Валиди.
Национальная библиотека Республики Башкортостан имени Заки Валиди — крупнейшее книгохранилище республики, основанное в 1836 году как Уфимская губернская библиотека. За годы своего существования она прошла путь от небольшой читальни до современного информационно-культурного центра. В 1922 году библиотека получила статус республиканской, а в 1991 году была названа в честь выдающегося башкирского ученого и общественного деятеля Заки Валиди.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии подписали указ о премиях для школьников за победы в олимпиадах и конкурсах.