Башкирская библиотека стала лучшей

Национальная библиотека Республики Башкортостан имени Заки Валиди — крупнейшее книгохранилище республики, основанное в 1836 году как Уфимская губернская библиотека. За годы своего существования она прошла путь от небольшой читальни до современного информационно-культурного центра. В 1922 году библиотека получила статус республиканской, а в 1991 году была названа в честь выдающегося башкирского ученого и общественного деятеля Заки Валиди.