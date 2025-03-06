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Posted 6 марта, 16:20

Published 6 марта, 16:20

Modified 6 марта, 20:11

Updated 6 марта, 20:11

Библиотека Валиди в Уфе победила в конкурсе

Башкирская библиотека стала лучшей

6 марта 2025, 16:20
Фото: kulturarb.ru.

Библиотека Валиди в Уфе победила в конкурсе

Первое место на всероссийском конкурсе заняло книгохранилище из Уфы, итоги состязания Mkset изучил в четверг, 6 марта.

Библиотеки страны оценивались организацией «Литературное наследие России». Каждому книгохранилищу-претенденту на победу — их было порядка 40 тысяч — предстояло пройти экспертизу по более чем сотне критериtd. В результате, «золото» смогла завоевать Национальная библиотека Республики Башкортостан имени Заки Валиди.

Национальная библиотека Республики Башкортостан имени Заки Валиди — крупнейшее книгохранилище республики, основанное в 1836 году как Уфимская губернская библиотека. За годы своего существования она прошла путь от небольшой читальни до современного информационно-культурного центра. В 1922 году библиотека получила статус республиканской, а в 1991 году была названа в честь выдающегося башкирского ученого и общественного деятеля Заки Валиди.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии подписали указ о премиях для школьников за победы в олимпиадах и конкурсах.

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