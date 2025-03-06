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Posted 6 марта, 07:24

Published 6 марта, 07:24

Modified 6 марта, 07:47

Updated 6 марта, 07:47

Башкирия переманивает врачей Татарстана

Башкирия переманивает врачей Татарстана

6 марта 2025, 07:24
Фото: 1MI.
Республика Башкортостан активно привлекает медицинские кадры из соседних регионов, предлагая щедрые выплаты по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер», сообщает в четверг, 6 марта, Минздрав РБ.

В то время как в других регионах наблюдается дефицит врачей, Башкирия демонстрирует успехи в привлечении медицинских специалистов, особенно — в сельскую местность. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» стали магнитом для медиков, готовых работать в удаленных районах нашего региона.

В 2024 году 129 медицинских работников в Башкортостане получили выплаты по программе «Земский доктор»:

  • 81 врач получили от ₽1 до ₽1,5 млн
  • 36 акушерок, фельдшеров и медсестер получили от ₽500`000 до ₽750`000.

Из Татарстана с любовью (к Башкирии)

История акушера-гинеколога Ильнуры Муратовой — пример реализации программы. Она вместе с мужем, врачом-анестезиологом-реаниматологом, переехала из Зеленодольска (Татарстан) в село Верхние Татышлы в Башкирии. Ильнура получила выплату в размере 1 миллиона рублей по программе «Земский доктор».

Но врачи переезжают в Башкирию не только из соседних регионов. Семья Астапенковых приехала в Калтасинский район аж из Симферополя. Врачи-терапевты Александр и Дария стали участниками программы «Земский доктор» и каждый из них получил выплату. Дария, кстати, имеет корни в Башкирии — ее бабушка и дедушка родом из Янаульского района.

Башкирия раздаёт бесплатно землю
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Как ранее сообщал Mkset, министерство земельных и имущественных отношений региона объявило о бесплатной раздаче земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

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