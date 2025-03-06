Башкирия переманивает врачей Татарстана

Но врачи переезжают в Башкирию не только из соседних регионов. Семья Астапенковых приехала в Калтасинский район аж из Симферополя. Врачи-терапевты Александр и Дария стали участниками программы «Земский доктор» и каждый из них получил выплату. Дария, кстати, имеет корни в Башкирии — ее бабушка и дедушка родом из Янаульского района.