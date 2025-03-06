Башкирия переманивает врачей Татарстана

Posted 6 марта, 07:24
Published 6 марта, 07:24
Modified 6 марта, 07:47
Updated 6 марта, 07:47
В то время как в других регионах наблюдается дефицит врачей, Башкирия демонстрирует успехи в привлечении медицинских специалистов, особенно — в сельскую местность. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» стали магнитом для медиков, готовых работать в удаленных районах нашего региона.
В 2024 году 129 медицинских работников в Башкортостане получили выплаты по программе «Земский доктор»:
История акушера-гинеколога Ильнуры Муратовой — пример реализации программы. Она вместе с мужем, врачом-анестезиологом-реаниматологом, переехала из Зеленодольска (Татарстан) в село Верхние Татышлы в Башкирии. Ильнура получила выплату в размере 1 миллиона рублей по программе «Земский доктор».
Но врачи переезжают в Башкирию не только из соседних регионов. Семья Астапенковых приехала в Калтасинский район аж из Симферополя. Врачи-терапевты Александр и Дария стали участниками программы «Земский доктор» и каждый из них получил выплату. Дария, кстати, имеет корни в Башкирии — ее бабушка и дедушка родом из Янаульского района.
Как ранее сообщал Mkset, министерство земельных и имущественных отношений региона объявило о бесплатной раздаче земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).