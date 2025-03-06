mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 11:23

Published 6 марта, 11:23

Modified 6 марта, 11:25

Updated 6 марта, 11:25

Автоинспектор платил долги взятками в Башкирии

Автоинспектор платил долги взятками в Башкирии

6 марта 2025, 11:23
Фото: 1MI.
Мужчина расплатился служебным положением за «продукты», сообщает в четверг, 6 марта, Бижбулякский межрайонный суд РБ.

Служить в органах внутренних дел — это не только почетно, но и ответственно. Однако, не все сотрудники осознают это в полной мере. Так, Н., проходивший службу в ГИБДД Ермекеевского района, решил поправить свое финансовое положение весьма оригинальным способом.

В сентябре 2023 года, во время несения службы, Н. остановил женщину и ее сына за административные правонарушения. Вместо того чтобы выписать штраф, он решил воспользоваться ситуацией в личных целях. Удовлетворяя просьбу женщины неприменении мер административной ответственности, Н. предложил ей погасить его долг в магазине (в каком именно не уточняется). Женщина согласилась, и долг инспектора был оплачен. Взамен она и ее сын избежали наказания.

В Башкирии хотят положить конец беспределу на месте ДТП
Узнать подробнее

Разумеется, такое поведение не осталось безнаказанным. Приказом врио начальника Отделения МВД России по Ермекеевскому району Н. был уволен со службы в органах внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Однако, прокурор Ермекеевского района посчитал, что формулировка увольнения должна быть более точной. Н. не сообщил руководству о конфликте интересов и предложении взятки, не принял мер по предотвращению и урегулированию ситуации. Это является грубым нарушением федерального законодательства и влечет за собой увольнение в связи с утратой доверия.

Суд согласился с доводами прокурора и изменил формулировку увольнения Н. на «в связи с утратой доверия».

Уфимский гаишник делал бизнес на ДТП
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, экс-сотрудника ГИБДД в Уфимском районе осудят по обвинению в превышении должностных полномочий и взяточничестве.

Читайте также:
Сын моря родился в БашкирииЦены на квартиры в Уфе ушли в минусВ Уфе выходили дюймовочку
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#ГИБДД#Башкортостан#Полиция#Долги#Россия#Благовещенск#Коррупция#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Увольнение#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Ермекеевский район#Мелеуз#Янаул#Республика Башкортостан#Взятки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика