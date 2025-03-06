Автоинспектор платил долги взятками в Башкирии

Posted 6 марта, 11:23
Published 6 марта, 11:23
Modified 6 марта, 11:25
Updated 6 марта, 11:25
Служить в органах внутренних дел — это не только почетно, но и ответственно. Однако, не все сотрудники осознают это в полной мере. Так, Н., проходивший службу в ГИБДД Ермекеевского района, решил поправить свое финансовое положение весьма оригинальным способом.
В сентябре 2023 года, во время несения службы, Н. остановил женщину и ее сына за административные правонарушения. Вместо того чтобы выписать штраф, он решил воспользоваться ситуацией в личных целях. Удовлетворяя просьбу женщины неприменении мер административной ответственности, Н. предложил ей погасить его долг в магазине (в каком именно не уточняется). Женщина согласилась, и долг инспектора был оплачен. Взамен она и ее сын избежали наказания.
Разумеется, такое поведение не осталось безнаказанным. Приказом врио начальника Отделения МВД России по Ермекеевскому району Н. был уволен со службы в органах внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Однако, прокурор Ермекеевского района посчитал, что формулировка увольнения должна быть более точной. Н. не сообщил руководству о конфликте интересов и предложении взятки, не принял мер по предотвращению и урегулированию ситуации. Это является грубым нарушением федерального законодательства и влечет за собой увольнение в связи с утратой доверия.
Суд согласился с доводами прокурора и изменил формулировку увольнения Н. на «в связи с утратой доверия».
Как ранее сообщал Mkset, экс-сотрудника ГИБДД в Уфимском районе осудят по обвинению в превышении должностных полномочий и взяточничестве.