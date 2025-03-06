Автоинспектор платил долги взятками в Башкирии

Разумеется, такое поведение не осталось безнаказанным. Приказом врио начальника Отделения МВД России по Ермекеевскому району Н. был уволен со службы в органах внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Однако, прокурор Ермекеевского района посчитал, что формулировка увольнения должна быть более точной. Н. не сообщил руководству о конфликте интересов и предложении взятки, не принял мер по предотвращению и урегулированию ситуации. Это является грубым нарушением федерального законодательства и влечет за собой увольнение в связи с утратой доверия.