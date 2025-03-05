Засор в раковинке прочится за 5 минут, если вылить в слив 1 средство

Ежедневно через раковины проходит огромное количество воды, остатков пищи, жира, мыла и других загрязнений. Со временем эти вещества накапливаются в трубах, создавая засоры и неприятный запах. Часто для того, чтобы прочистить слив, люди начинают использовать вантузы, химические средства или просто наливать кипяток, но такие методы не всегда эффективны.