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Posted 5 марта, 12:55

Published 5 марта, 12:55

Modified 5 марта, 12:57

Updated 5 марта, 12:57

Засор в раковинке прочится за 5 минут, если вылить в слив 1 средство

Засор в раковинке прочится за 5 минут, если вылить в слив 1 средство

5 марта 2025, 12:55
Фото: Getty. Засор в раковинке прочится за 5 минут, если вылить в слив 1 средство
Засор — это частая проблема, которая может возникнуть у каждого. Однако избавиться от нее гораздо проще, чем кажется. В этом тексте расскажем, как можно очистить слив всего за несколько минут, используя доступные и безопасные средства

Ежедневно через раковины проходит огромное количество воды, остатков пищи, жира, мыла и других загрязнений. Со временем эти вещества накапливаются в трубах, создавая засоры и неприятный запах. Часто для того, чтобы прочистить слив, люди начинают использовать вантузы, химические средства или просто наливать кипяток, но такие методы не всегда эффективны.

— Если ваша раковина начала плохо сливать воду или появился неприятный запах, возможно, это связано с накоплением жировых отложений. Вместо того чтобы прибегать к дорогим и токсичным химическим средствам, попробуйте использовать соду. Это недорого и безопасно, — говорит Холли-Джей Смит, основательница проекта Coupon Queen.

Это вещество, которое обладает сильными щелочными свойствами. Оно может эффективно разрушать жир и другие органические вещества, которые часто становятся причиной засоров в раковинах. Когда кристаллы соды вступают в реакцию с жирами, они превращают их в мыльную субстанцию, которая легко смывается водой.

Как использовать соду для очистки раковины?
Как использовать соду для очистки раковины?. Фото: Изображение Midjourney

Как использовать соду для очистки раковины?

Для того чтобы почистить засоренную раковину следуйте нескольким простым шагам:

  1. Подготовка раковины: первым делом нужно очистить сливное отверстие от видимых загрязнений. Это поможет сделать процедуру более эффективной.
  2. Кипяток: вскипятите воду в чайнике и вылейте кипяток в сливное отверстие. Горячая вода поможет размягчить отложения и подготовить их к дальнейшему удалению.
  3. Добавление: насыпьте около 200 граммов соды прямо в сливное отверстие. Это количество достаточно для того, чтобы справиться с небольшим засором.
  4. Ожидание: подождите 5-10 минут, чтобы сода начала действовать и растворяла жирные отложения.
  5. Дополнительная горячая вода: повторно вскипятите чайник и снова вылейте кипяток в слив. Это поможет смыть все растворенные загрязнения.

Если после первого применения засор не исчез, можно повторить процедуру. Обычно для этого достаточно двух-трех повторений, чтобы полностью устранить проблему.

Альтернативные методы очистки раковины

Соды — не единственное средство для очистки слива, но оно считается одним из самых эффективных. Многие также используют комбинацию пищевой соды и уксуса, так как их реакция создает шипучую пену, которая помогает устранять слабые засоры. Однако при серьезных жировых отложениях эта смесь не всегда работает так эффективно, как кристаллы соды.

Стоит отметить, что уксус и сода могут быть полезными в случае, если засор не слишком плотный и состоит преимущественно из мелких частиц пищи.

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#Ольга Харина#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Кухня#Чистота#Чистка
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