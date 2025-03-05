За работу мечты платят ₽265`000 в Уфе

Posted 5 марта, 05:44
Published 5 марта, 05:44
Modified 5 марта, 09:11
Updated 5 марта, 09:11
Опыт работы для данной вакансии не требуется. График может варьироваться — от работы по вечерам или ночам до работы по выходным. Работодатель обещает дружную команду, оставление у себя чаевых от клиентов, выплаты без задержек и доход до ₽800 в час. В вакансии без скромности указано, что это — работа мечты.
Отдельно указано, что данная вакансия доступна людям с инвалидностью и подросткам.
Ранее Mkset писал, что в башкирской столице появилась вакансия «Волка с Уолл-стрит». Соискателям обещают от ₽150 тысяч в месяц на руки. Опыт для такой работы не требуется, а требуется огромное желание обучиться новой профессии, амбициозность, драйвовый характер и тому подобные вещи.