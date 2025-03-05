За работу мечты платят ₽265`000 в Уфе

Опыт работы для данной вакансии не требуется. График может варьироваться — от работы по вечерам или ночам до работы по выходным. Работодатель обещает дружную команду, оставление у себя чаевых от клиентов, выплаты без задержек и доход до ₽800 в час. В вакансии без скромности указано, что это — работа мечты.