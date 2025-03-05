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Posted 5 марта, 05:44

Published 5 марта, 05:44

Modified 5 марта, 09:11

Updated 5 марта, 09:11

Уфимцам предложили высокую зарплату за работу доставщиком

За работу мечты платят ₽265`000 в Уфе

5 марта 2025, 05:44
Фото: 1MI.

Уфимцам предложили высокую зарплату за работу доставщиком

Помощнику для перемещения легких посылок и важных поручений из пункта выдачи до клиента в IT холдинг в столице Республики Башкортостан предложили до ₽265`000 в месяц на руки, следует из вакансии на сайте hh.ru в среду, 5 марта.

Опыт работы для данной вакансии не требуется. График может варьироваться — от работы по вечерам или ночам до работы по выходным. Работодатель обещает дружную команду, оставление у себя чаевых от клиентов, выплаты без задержек и доход до ₽800 в час. В вакансии без скромности указано, что это — работа мечты.

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Отдельно указано, что данная вакансия доступна людям с инвалидностью и подросткам.

Ранее Mkset писал, что в башкирской столице появилась вакансия «Волка с Уолл-стрит». Соискателям обещают от ₽150 тысяч в месяц на руки. Опыт для такой работы не требуется, а требуется огромное желание обучиться новой профессии, амбициозность, драйвовый характер и тому подобные вещи.

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