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Posted 5 марта, 13:40

Published 5 марта, 13:40

Modified 6 марта, 05:41

Updated 6 марта, 05:41

Юрист Крохин назвал идею депутата об изъятии жилья за антисанитарию непроходимой

5 марта 2025, 13:40
Специалист отметил, что в отношении владельцев квартир не действуют правовые механизмы выселения.

Агентство «Ридус» пообщалось с председателем Союза жилищных организаций Москвы Константином Крохиным. Он прокомментировал для издания идею зампреда Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова добиться разрешения на изъятие квартиры за антисанитарию.

По словам специалиста, в нашей стране добиться такого разрешения на основе правовой концепции в отношении жилья будет весьма тяжело. Дело в том, что в нашей стране право на жилище считается одним из фундаментальных прав человека. Однако, существуют правовые механизмы, позволяющее осуществить это в исключительных случаях.

Собеседник издания пояснил, что они работают по принципу: при изъятии жилья, взамен необходимо предоставить другое. Это правило работает, когда должник не является собственником, а проживает на условиях социального найма. Если он не платят по счетам более 6 месяцев или ведут опасный для соседей образ жизни, то его выселение возможно. Однако, им необходимо предоставить другую жилплощадь исходя из нормы 6 квадратных метров на человека.

Крохин сообщил, что в отношении собственников жилья подобные инструменты не работают, однако существуют исключение для квартир, купленных в ипотеку. Он добавил, что изъять жилье из-за антисанитарного состояния на данный момент практически невозможно. Выселить человека можно за долги или через процедуру банкротства. Специалист заключил, что, исходя из анализа отечественной правовой и законодательной традиции, данная инициатива является непроходимой.

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