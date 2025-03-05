Юрист Крохин назвал идею депутата об изъятии жилья за антисанитарию непроходимой

Posted 5 марта, 13:40
Published 5 марта, 13:40
Modified 6 марта, 05:41
Updated 6 марта, 05:41
Агентство «Ридус» пообщалось с председателем Союза жилищных организаций Москвы Константином Крохиным. Он прокомментировал для издания идею зампреда Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова добиться разрешения на изъятие квартиры за антисанитарию.
По словам специалиста, в нашей стране добиться такого разрешения на основе правовой концепции в отношении жилья будет весьма тяжело. Дело в том, что в нашей стране право на жилище считается одним из фундаментальных прав человека. Однако, существуют правовые механизмы, позволяющее осуществить это в исключительных случаях.
Собеседник издания пояснил, что они работают по принципу: при изъятии жилья, взамен необходимо предоставить другое. Это правило работает, когда должник не является собственником, а проживает на условиях социального найма. Если он не платят по счетам более 6 месяцев или ведут опасный для соседей образ жизни, то его выселение возможно. Однако, им необходимо предоставить другую жилплощадь исходя из нормы 6 квадратных метров на человека.
Крохин сообщил, что в отношении собственников жилья подобные инструменты не работают, однако существуют исключение для квартир, купленных в ипотеку. Он добавил, что изъять жилье из-за антисанитарного состояния на данный момент практически невозможно. Выселить человека можно за долги или через процедуру банкротства. Специалист заключил, что, исходя из анализа отечественной правовой и законодательной традиции, данная инициатива является непроходимой.