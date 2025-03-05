Юрист Крохин назвал идею депутата об изъятии жилья за антисанитарию непроходимой

Собеседник издания пояснил, что они работают по принципу: при изъятии жилья, взамен необходимо предоставить другое. Это правило работает, когда должник не является собственником, а проживает на условиях социального найма. Если он не платят по счетам более 6 месяцев или ведут опасный для соседей образ жизни, то его выселение возможно. Однако, им необходимо предоставить другую жилплощадь исходя из нормы 6 квадратных метров на человека.