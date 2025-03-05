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Posted 5 марта, 12:25

Published 5 марта, 12:25

Modified 5 марта, 18:17

Updated 5 марта, 18:17

Яна Гайдук останется под арестом в Уфе

Яна Гайдук останется под арестом в Уфе

5 марта 2025, 12:25
Фото: Соцсети Яны Гайдук.
Кировский райсуд Уфы продлил срок пребывания под домашним арестом бывшей главы Госкоммолодёжи Республики Башкортостан Яны Гайдук до 23 июня 2025 года, сообщается в Telegram-канале суда в среду, 5 марта.

Согласно обвинению, во время руководства Госкомитетом Гайдук превысила должностные полномочия при ремонте объекта культурного наследия (ОКН) «Дом Костерина и Черникова» на улице Пушкина в башкирской столице. Подрядчик работ получил контракт без торгов, не имея лицензии на работу на ОКН. После недовыполненных работ подрядчик получил свыше ₽2,5 млн.

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Также отмечено, что в ходе судебного заседания были заслушаны свидетели стороны обвинения.

Напомним, в ноябре 2023 года в квартире у Яны Гайдук прошли обыски. Чиновница ушла в отставку в январе 2024 года, о чём сообщила на своей странице в соцсетях. В июне 2024 года против неё возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, а затем избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Мера в виде домашнего ареста продлевалась несколько раз. Она продлена и сейчас.

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