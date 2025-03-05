Яна Гайдук останется под арестом в Уфе

Posted 5 марта, 12:25
Published 5 марта, 12:25
Modified 5 марта, 18:17
Updated 5 марта, 18:17
Согласно обвинению, во время руководства Госкомитетом Гайдук превысила должностные полномочия при ремонте объекта культурного наследия (ОКН) «Дом Костерина и Черникова» на улице Пушкина в башкирской столице. Подрядчик работ получил контракт без торгов, не имея лицензии на работу на ОКН. После недовыполненных работ подрядчик получил свыше ₽2,5 млн.
Также отмечено, что в ходе судебного заседания были заслушаны свидетели стороны обвинения.
Напомним, в ноябре 2023 года в квартире у Яны Гайдук прошли обыски. Чиновница ушла в отставку в январе 2024 года, о чём сообщила на своей странице в соцсетях. В июне 2024 года против неё возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, а затем избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Мера в виде домашнего ареста продлевалась несколько раз. Она продлена и сейчас.