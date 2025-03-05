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Posted 4 марта, 22:14

Published 4 марта, 22:14

Modified 4 марта, 22:16

Updated 4 марта, 22:16

Башкирский чиновник вернулся с СВО

Высокопоставленный чиновник вернулся из зоны СВО в Башкирию

4 марта 2025, 22:14
Фото: Алексей Пальчинский / Vk.

Башкирский чиновник вернулся с СВО

Глава Октябрьского Александр Пальчинский у себя в соцсетях отчитался о поездке в зону боевых действий, передаёт Mkset в среду, 5 марта.

Как рассказал мэр, в опасную командировку он отправлялся для передачи гуманитарного груза, это: внедорожники, стройматериалы, детекторы беспилотников, а также устройства радиоэлектронной борьбы, купленные на пожертвования.

— От себя лично — сердечно благодарю каждого, кто внес посильный вклад в приближение нашей победы! — написал Пальчинский.
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии собираются провести показ захваченной военной техники НАТО.

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