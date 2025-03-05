Высокопоставленный чиновник вернулся из зоны СВО в Башкирию

Posted 4 марта, 22:14
Published 4 марта, 22:14
Modified 4 марта, 22:16
Updated 4 марта, 22:16
Как рассказал мэр, в опасную командировку он отправлялся для передачи гуманитарного груза, это: внедорожники, стройматериалы, детекторы беспилотников, а также устройства радиоэлектронной борьбы, купленные на пожертвования.
— От себя лично — сердечно благодарю каждого, кто внес посильный вклад в приближение нашей победы! — написал Пальчинский.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии собираются провести показ захваченной военной техники НАТО.