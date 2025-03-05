Вооруженных убийц задержали в Башкирии

Posted 5 марта, 12:45
Published 5 марта, 12:45
Modified 5 марта, 18:15
Updated 5 марта, 18:15
По словам замминистра Камиля Биргулиева, это были сибирские косули — самец и самка. Ущерб природе составил ₽320`000. Косуль обнаружили 28 февраля. Подозреваемые в незаконной охоте были задержаны, у них забрали снегоходы и ружья.
Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия для сбора крепкой доказательной базы и передачи материалов на утверждение обвинению и в суд.
Ранее сообщалось, что в Иглинском районе Республики Башкортостан была найдена застреленная лосиха. Убитому животному было около двух лет, тушу нашли по дороге в село Нижние Лемезы. По предварительным оценкам, ущерб составил ₽400`000. Также сообщалось о незаконном отстреле целых восьми кабанов на территории госзаказника «Бижбулякский». Браконьерам уже вынесли приговор за это.