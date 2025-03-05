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Posted 5 марта, 12:45

Published 5 марта, 12:45

Modified 5 марта, 18:15

Updated 5 марта, 18:15

Браконьеры убили двух косуль в Башкирии

Вооруженных убийц задержали в Башкирии

5 марта 2025, 12:45
Фото: 1MI.

Браконьеры убили двух косуль в Башкирии

Возле деревни Урал Кушнаренковского района работники охотхозяйства «Охота на рыбалку» нашли туши двух косуль, которые были застрелены незаконно, сообщает Минэкологии по Республике Башкортостан в среду, 5 марта.

По словам замминистра Камиля Биргулиева, это были сибирские косули — самец и самка. Ущерб природе составил ₽320`000. Косуль обнаружили 28 февраля. Подозреваемые в незаконной охоте были задержаны, у них забрали снегоходы и ружья.

Фото: Минэкологии Башкирии

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия для сбора крепкой доказательной базы и передачи материалов на утверждение обвинению и в суд.

Ранее сообщалось, что в Иглинском районе Республики Башкортостан была найдена застреленная лосиха. Убитому животному было около двух лет, тушу нашли по дороге в село Нижние Лемезы. По предварительным оценкам, ущерб составил ₽400`000. Также сообщалось о незаконном отстреле целых восьми кабанов на территории госзаказника «Бижбулякский». Браконьерам уже вынесли приговор за это.

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