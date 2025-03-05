Вооруженных убийц задержали в Башкирии

Ранее сообщалось, что в Иглинском районе Республики Башкортостан была найдена застреленная лосиха. Убитому животному было около двух лет, тушу нашли по дороге в село Нижние Лемезы. По предварительным оценкам, ущерб составил ₽400`000. Также сообщалось о незаконном отстреле целых восьми кабанов на территории госзаказника «Бижбулякский». Браконьерам уже вынесли приговор за это.