Владимир Ефимов обозначил сроки строительства школы и детсада в Рублево-Архангельском

Posted 5 марта, 13:42
Published 5 марта, 13:42
Modified 5 марта, 13:44
Updated 5 марта, 13:44
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, общая площадь новой школы и детского сада достигает около 28 тысяч квадратных метров. Они рассчитаны на 1380 детей. Ожидается, что строительство этих образовательных объектов завершится в течение двух лет.
После завершения строительных работ школа и детский сад будут переданы в управление городской системы образования. В планах развития микрорайона значится возведение восьми школ и шестнадцати детских садов, пишет mos.ru.
В Рублево-Архангельском планируется масштабное строительство, в рамках которого будет возведено более 4 миллионов квадратных метров недвижимости. Из них 2,5 млн квадратных метров отведены под жилые помещения, а более 800 тыс «квадратов» займут офисные пространства. Новоселы смогут найти работу в бизнес-центрах, расположенных прямо в микрорайоне, что позволит сократить время на дорогу и повысить качество жизни. Молодые семьи с детьми оценят наличие современных детских садов и школ в шаговой доступности от дома.
Как сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, в микрорайоне СберСити сейчас активно возводятся образовательные учреждения: школа на 1030 учащихся и детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников. В детском саду запроектировано 14 групп, а также помещения для музыкального и спортивного развития, включая бассейн. В трехэтажном здании школы оборудуют универсальные и специализированные классы, современные лаборатории и кабинеты для занятий робототехникой.
Московский комитет государственного строительного надзора внимательно следит за ходом строительства объектов социальной сферы. Площадь новой школы составит приблизительно 19,7 тыс. кв. м, а детского сада — 8,2 тыс. кв. м. К настоящему моменту осуществлено семь инспекций, в рамках которых контролеры анализировали, насколько фактические работы и используемые материалы согласуются с утвержденным планом.
Эксперты центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, находящегося в ведении комитета, осуществляют инструментальный контроль качества. Реализация этих социальных проектов в столице соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что строящаяся Рублево-Архангельская линия метро обеспечит связь между двумя значимыми деловыми кварталами — «Москва-Сити» и кластером «СберСити».