Владимир Ефимов обозначил сроки строительства школы и детсада в Рублево-Архангельском

В Рублево-Архангельском планируется масштабное строительство, в рамках которого будет возведено более 4 миллионов квадратных метров недвижимости. Из них 2,5 млн квадратных метров отведены под жилые помещения, а более 800 тыс «квадратов» займут офисные пространства. Новоселы смогут найти работу в бизнес-центрах, расположенных прямо в микрорайоне, что позволит сократить время на дорогу и повысить качество жизни. Молодые семьи с детьми оценят наличие современных детских садов и школ в шаговой доступности от дома.