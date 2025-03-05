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Posted 5 марта, 16:41

Published 5 марта, 16:41

Modified 5 марта, 16:41

Updated 5 марта, 16:41

В январе по ОМС провели 245 тысяч рентгенов и флюорографий с использованием ИИ

В январе по ОМС провели 245 тысяч рентгенов и флюорографий с использованием ИИ

5 марта 2025, 16:41
Фото: 1MI.
В январе текущего года в 20 регионах России провели 245 тысяч рентгеновских и флюорографических исследований с использованием систем поддержки принятия врачебных решений.

Согласно заявлению заместителя председателя Федерального фонда ОМС Ольги Царевой, за первый месяц 2025 года в 10 российских регионах искусственный интеллект был применен при проведении свыше 15 тысяч компьютерных томографий (КТ) грудной клетки. Зампредседателя ФОМС поделилась этой информацией в ходе своего выступления на круглом столе «Цифровая эра медицины: умные сервисы и внедрение искусственного интеллекта» форума «Здоровое общество».

В соответствии с требованиями программы госгарантий были установлены средние нормативы финансовых расходов на проведение определенных исследований в рамках ОМС. Нормативы рассчитывались с учетом расходов на медицинские изделия и применение систем поддержки врачебных решений. Об этом сообщает ria.ru.

С начала текущего года, помимо маммографий, расходы на применение технологий ИИ дополнительно установили для рентгена, флюорографии и КТ органов грудной клетки.

В прошлом году проведение и учет маммографий с применением систем поддержки врачебных решений были обеспечены в 30 субъектах Федерации. В совокупности в течение 2024 года в РФ оказали услуг по более чем 1 млн случаев, на что было израсходовано порядка 360 млн рублей.

По словам замглавы ФОМС, сейчас в стране отмечается стойкая тенденция к наращиванию объемов применения технологий искусственного интеллекта. За январь 2025 года в амбулаториях провели порядка 90 тыс. маммографий с использованием ИИ — это на 37% больше, чем в течение аналогичного периода минувшего года.

Также зампред ФОМС заявила, что расшифровка исследований — это только один из способов применения ИИ в медицинской отрасли. С 2023 по 2024 год в нескольких регионах страны работал пилотный проект по мониторингу состояния здоровья жителей с использованием дистанционных высокотехнологичных устройств и сервисов — персональных медицинских помощников.

В задачу проекта входит сбор стандартизированных данных о здоровье пациента в единой системе, дающей лечащему врачу доступ к полной картине состояния здоровья конкретного лица без необходимости изучения дневника наблюдений.

Кроме того, Ольга Царева отметила, что помимо систематизированной информации, обработанной с помощью ИИ, новые технологии помогут лечащему врачу быстро реагировать на клинически значимое отклонение показателей каждого пациента и предотвращать развитие осложнений. Сами же пациенты будут своевременно получать необходимую помощь медиков.

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