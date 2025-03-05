В январе по ОМС провели 245 тысяч рентгенов и флюорографий с использованием ИИ

В прошлом году проведение и учет маммографий с применением систем поддержки врачебных решений были обеспечены в 30 субъектах Федерации. В совокупности в течение 2024 года в РФ оказали услуг по более чем 1 млн случаев, на что было израсходовано порядка 360 млн рублей.