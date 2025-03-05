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Posted 4 марта, 22:55

Published 4 марта, 22:55

Modified 4 марта, 22:57

Updated 4 марта, 22:57

Проверку систем оповещения проведут в Уфе

В Уфе завоют сирены тревоги

4 марта 2025, 22:55
Фото: Изображение Midjourney.

Проверку систем оповещения проведут в Уфе

В столице Башкирии зазвучит тревога в среду, 5 марта, предупредили власти города.

В Уфе таким образом намерены дежурно проверить работоспособность электросирен. Горожан призывают не паниковать и не обращать внимания на сигнал тревоги.

Звучать сигнал будет, по заверениям оперативных служб, не более трёх минут. Кроме того, будет произведён перехват телеэфира и радиовещания.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в уфимских многоэтажках стали размещать информационные плакаты гражданской обороны. На них, среди прочего, содержится информация о мерах безопаности при налёте беспилотников. Там же указан и адреса ближайших укрытий.

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