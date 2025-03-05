В Уфе завоют сирены тревоги

Posted 4 марта, 22:55
Published 4 марта, 22:55
Modified 4 марта, 22:57
Updated 4 марта, 22:57
В Уфе таким образом намерены дежурно проверить работоспособность электросирен. Горожан призывают не паниковать и не обращать внимания на сигнал тревоги.
Звучать сигнал будет, по заверениям оперативных служб, не более трёх минут. Кроме того, будет произведён перехват телеэфира и радиовещания.
Ранее Mkset сообщал о том, что в уфимских многоэтажках стали размещать информационные плакаты гражданской обороны. На них, среди прочего, содержится информация о мерах безопаности при налёте беспилотников. Там же указан и адреса ближайших укрытий.