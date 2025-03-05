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Posted 5 марта, 06:35

Published 5 марта, 06:35

Modified 5 марта, 08:52

Updated 5 марта, 08:52

В Уфе сняли режим локальной ЧС

В Уфе сняли режим локальной ЧС

5 марта 2025, 06:35
Фото: Яндекс Карты.
В столице Башкирии был отменен особый режим, введенный после пожара для дома №12/1 по улице Комсомольской, сообщает в среду, 5 марта, официальный портал мэрии.

Распоряжение об отмене, подписанное главой администрации Ратмиром Мавлиевым, вступило в силу 13 января 2025 года. Решение принято в связи с завершением работ по устранению угрозы нарушения условий жизнедеятельности населения.

Согласно документу, органы управления, предприятия ЖКХ и организации, обслуживающие дом, возвращаются к обычному режиму работы с указанной даты. Это означает возобновление планового обслуживания и функционирование всех служб в стандартном режиме. Ранее введенные меры, направленные на устранение угрозы обрушения дома после пожара, больше не актуальны.

Вымирающие районы назвали в Башкирии
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Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии выявлены районы, где население сокращается быстрее всего.

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