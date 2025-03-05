В Уфе сняли режим локальной ЧС

Согласно документу, органы управления, предприятия ЖКХ и организации, обслуживающие дом, возвращаются к обычному режиму работы с указанной даты. Это означает возобновление планового обслуживания и функционирование всех служб в стандартном режиме. Ранее введенные меры, направленные на устранение угрозы обрушения дома после пожара, больше не актуальны.