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Posted 5 марта, 07:42

Published 5 марта, 07:42

Modified 5 марта, 08:28

Updated 5 марта, 08:28

В Уфе открыли экстремальный аттракцион

В Уфе открыли зип-лайн

5 марта 2025, 07:42
Фото: Администрация Уфы.

В Уфе открыли экстремальный аттракцион

В ущелье возле конгресс-холла «Торатау» в столице Республики Башкортостан открыли экстремальный аттракцион — зип-лайн, сообщил мэр города Ратмир Мавлиев в своих соцсетях в среду, 5 марта.
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Речь идёт о площадке возле юрт около школы №35. Отсюда даётся старт для любителей испытать острые ощущения. Мгновенье — и люди со страховкой летят на тросе над ущельем.

Видео: Администрация Уфы.
— На «инвестчасе» города рассматривался этот проект. Сегодня зип-лайн уже работает, получилось очень интересно. Новая точка для привлечения туристов находится здесь, у конгресс-холла. Очень интересные видовые характеристики открываются, — рассказал про зип-лайн мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Напомни, вчера уфимский сити-менеджер побывал в посёлке Нагаево, где сообщил о планах по открытию нового детского сада, а также оценил качество питания и современные лаборатории в школе №147.

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