В Уфе открыли зип-лайн

Posted 5 марта, 07:42
Published 5 марта, 07:42
Modified 5 марта, 08:28
Updated 5 марта, 08:28
Речь идёт о площадке возле юрт около школы №35. Отсюда даётся старт для любителей испытать острые ощущения. Мгновенье — и люди со страховкой летят на тросе над ущельем.
— На «инвестчасе» города рассматривался этот проект. Сегодня зип-лайн уже работает, получилось очень интересно. Новая точка для привлечения туристов находится здесь, у конгресс-холла. Очень интересные видовые характеристики открываются, — рассказал про зип-лайн мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
Напомни, вчера уфимский сити-менеджер побывал в посёлке Нагаево, где сообщил о планах по открытию нового детского сада, а также оценил качество питания и современные лаборатории в школе №147.