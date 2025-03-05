В России растут объемы продаж импортозамещенных препаратов

В соответствии с финансовой отчетностью ФК «Промомед» на начало года, общий объем продаж компании вырос вдвое, при этом январские показатели увеличились на 28 процентов относительно того же периода предшествующего года. Успех компании во многом обусловлен выходом на рынок препарата «Велгия», который в январе 2025-го обеспечил 42 процента продаж в сегменте эндокринологии. Инновационное направление деятельности формирует основную часть доходов компании, обеспечивая 70 процентов общей выручки. В настоящее время «Промомед» освоил выпуск более 330 наименований лекарственных средств. Кроме этого, компания начала поставлять свою продукцию в Ирак, расширяя таким образом свое присутствие на внешних рынках.