Posted 5 марта, 11:54
Published 5 марта, 11:54
Modified 5 марта, 11:55
Updated 5 марта, 11:55
Приоритетным направлением становится создание качественных заменителей жизненно важных препаратов.
Министерство экономического развития РФ прогнозирует значительный рост фармацевтического производства в России в ближайшие три года. Такой прогноз ведомство представило в октябре 2024 года. Об этом сообщает 56orb.ru.
За прошедший год российская фармацевтическая индустрия показала впечатляющие результаты: объем производства достиг 844,3 млрд рублей, на 17,8 процента превысив показатели предыдущего года. Количество компаний, занимающихся отгрузкой лекарственных средств, выросло до 462, показав прирост на 15 процентов по сравнению с 2023 годом.
Среди ведущих отечественных производителей, обеспечивающих импортозамещение, добились успехов «Фармстандарт», где налажено производство инсулина и противоопухолевых препаратов, а также «Биохимик», специализирующийся на выпуске антибиотиков широкого спектра, НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, разработавший вакцину «Спутник V», и «Промомед», выпускающий инновационный препарат «Велгия» для терапии ожирения и сахарного диабета.
В соответствии с финансовой отчетностью ФК «Промомед» на начало года, общий объем продаж компании вырос вдвое, при этом январские показатели увеличились на 28 процентов относительно того же периода предшествующего года. Успех компании во многом обусловлен выходом на рынок препарата «Велгия», который в январе 2025-го обеспечил 42 процента продаж в сегменте эндокринологии. Инновационное направление деятельности формирует основную часть доходов компании, обеспечивая 70 процентов общей выручки. В настоящее время «Промомед» освоил выпуск более 330 наименований лекарственных средств. Кроме этого, компания начала поставлять свою продукцию в Ирак, расширяя таким образом свое присутствие на внешних рынках.
«Велгия» представляет собой инновационное лекарственное средство на основе семаглутида, входящее в категорию антиэйджинг-терапии, направленной на продление активного периода жизни. Препарат обладает широким спектром терапевтического действия: способствует эффективному снижению веса, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращает развитие сахарного диабета 2-го типа и деменции. Кроме того, «Велгия» положительно влияет на когнитивные функции, репродуктивную систему и психоэмоциональное состояние пациентов, обеспечивая комплексный подход к улучшению качества жизни.