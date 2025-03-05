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Posted 4 марта, 21:32

Published 4 марта, 21:32

Modified 4 марта, 21:58

Updated 4 марта, 21:58

Уфимцы могут обменять льготы на деньги

В Башкирии раздают по ₽20000

4 марта 2025, 21:32
Фото: 1MI.

Уфимцы могут обменять льготы на деньги

Башкирский Соцфонд в среду, 5 марта, напомнил о порядке предоставления набора социальных услуг (НСУ).

НСУ является частью ежемесячной денежной выплаты, которая полагается льготным группам населения — инвалидам, ветеранам боевых действий и другим.

В набор услуг входят обеспечение лекарствами, лечение в санаториях, а также проезд к местам курортного лечения и возможность бесплатно пользоваться пригородными электричками.

Все эти возможности можно обменять на прибавку к выплате — денежный эквивалент составляет ₽1’700 ежемесячно, или около ₽20’000 в год.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Республике Башкортостан назвали условия для получения бесплатных путёвок в санатории.

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