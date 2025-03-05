В Башкирии раздают по ₽20000

Posted 4 марта, 21:32
Published 4 марта, 21:32
Modified 4 марта, 21:58
Updated 4 марта, 21:58
НСУ является частью ежемесячной денежной выплаты, которая полагается льготным группам населения — инвалидам, ветеранам боевых действий и другим.
В набор услуг входят обеспечение лекарствами, лечение в санаториях, а также проезд к местам курортного лечения и возможность бесплатно пользоваться пригородными электричками.
Все эти возможности можно обменять на прибавку к выплате — денежный эквивалент составляет ₽1’700 ежемесячно, или около ₽20’000 в год.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Республике Башкортостан назвали условия для получения бесплатных путёвок в санатории.