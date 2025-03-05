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Posted 5 марта, 07:59

Published 5 марта, 07:59

Modified 5 марта, 08:09

Updated 5 марта, 08:09

В Башкирии на чипирование собак потратят ₽80 млн

В Башкирии на чипирование собак потратят ₽80 млн

5 марта 2025, 07:59
Фото: mkset.ru.
Власти региона планируют ввести обязательное чипирование собак, что позволит бесплатно провести процедуру у более 66 000 питомцев, сообщает в среду, 5 марта, Госсобрание-Курултай РБ.

Соответствующий законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан», уже получил поддержку комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию и готовится к рассмотрению в первом чтении.

Спикер Госсобрания Константин Толкачев подчеркнул, что до конца 2027 года чипирование будет бесплатным для владельцев, поскольку расходы покроет республиканский бюджет. Учитывая среднюю стоимость чипирования в Уфе (1200 рублей), теоретически, на эти деньги можно будет прочипировать более 66 000 собак. Регистрация и идентификация других домашних животных останутся добровольными и платными. Законопроект закрепляет определения «идентификация» и «регистрация», подчеркивая, что это должно повысить ответственность хозяев и способствовать более гуманному обращению с животными.

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В качестве основной цели нововведения называется сокращение популяции бездомных животных. По словам Толкачева, решить эту проблему без учета и регистрации домашних питомцев невозможно, ведь, по мнению экспертов, большинство бродячих собак — это потерявшиеся или выброшенные питомцы, либо их потомство. Чип, содержащий уникальный идентификационный номер, позволит установить владельца животного в случае потери или совершения им противоправных действий.

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Как ранее сообщал Mkset, в башкирском городе Октябрьский состоялся суд над владельцем собаки, которая покусала ребёнка.

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