В Башкирии на чипирование собак потратят ₽80 млн

Posted 5 марта, 07:59
Published 5 марта, 07:59
Modified 5 марта, 08:09
Updated 5 марта, 08:09
Соответствующий законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан», уже получил поддержку комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию и готовится к рассмотрению в первом чтении.
Спикер Госсобрания Константин Толкачев подчеркнул, что до конца 2027 года чипирование будет бесплатным для владельцев, поскольку расходы покроет республиканский бюджет. Учитывая среднюю стоимость чипирования в Уфе (1200 рублей), теоретически, на эти деньги можно будет прочипировать более 66 000 собак. Регистрация и идентификация других домашних животных останутся добровольными и платными. Законопроект закрепляет определения «идентификация» и «регистрация», подчеркивая, что это должно повысить ответственность хозяев и способствовать более гуманному обращению с животными.
В качестве основной цели нововведения называется сокращение популяции бездомных животных. По словам Толкачева, решить эту проблему без учета и регистрации домашних питомцев невозможно, ведь, по мнению экспертов, большинство бродячих собак — это потерявшиеся или выброшенные питомцы, либо их потомство. Чип, содержащий уникальный идентификационный номер, позволит установить владельца животного в случае потери или совершения им противоправных действий.
Как ранее сообщал Mkset, в башкирском городе Октябрьский состоялся суд над владельцем собаки, которая покусала ребёнка.