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Posted 4 марта, 23:01

Published 4 марта, 23:01

Modified 4 марта, 23:03

Updated 4 марта, 23:03

В Уфе раскопают улицу из-за строительства школы

Уфу перекроют из-за новой школы

4 марта 2025, 23:01
Фото: Минстрой РБ.

В Уфе раскопают улицу из-за строительства школы

Власти Уфы отчитались о том, как идёт строительство школы в Кузнецовском затоне, которая должна будет стать крупнейшей в Приволжском федеральном округе, передаёт Mkset в среду, 5 марта.

Школа в Кузнецовском затоне будет вмещать 2,2 тыс. учеников. Общая площадь учебного заведения составит более 34 тыс. «квадратов», всего в ней появятся 95 классов.

Отметим, что статус самой большой школы в ПФО ранее имела другая школа, также расположенная в Уфе — она находится в микрорайоне Инорс, организация способна принять сразу 1,65 тыс. детей.

Как отчитался глава Кировского района Илвир Нурдавлятов, до завершения строительства «работы ещё много».

Сейчас начинают отделывать ряд кабинетов. Работы по отделке ведутся и в санузлах. Идёт подготовка к монтажу финишного напольного покрытия. Продолжается облицовка здания школы.

Чиновник упомянул, что в марте рабочие будут строить инжереные сети, в связи с этим перекрыть временно придётся улицу Просвещения.

Мэр Уфы оценил школьную кашу
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Ранее Mkset рассказывал о том, как мэр Уфы дегустировал еду в школьной столовой.

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