Уфимцы считают дикостью цены на цветы

Напомним, по некоторым оценкам, В марте 2025 года средний чек на букет цветов в Уфе составляет ₽2`998. Годом ранее эта сумма была на целых 16% меньше. Несмотря на это, спрос на цветы год к году не упал, но незначительно вырос примерно на 3%.