Уфимцы считают дикостью цены на цветы

Posted 4 марта, 22:45
Published 4 марта, 22:45
Modified 4 марта, 22:47
Updated 4 марта, 22:47
Напомним, по некоторым оценкам, В марте 2025 года средний чек на букет цветов в Уфе составляет ₽2`998. Годом ранее эта сумма была на целых 16% меньше. Несмотря на это, спрос на цветы год к году не упал, но незначительно вырос примерно на 3%.
От растущей стоимости цветов жители башкирской столицы не в восторге.
— С такими ценами проще комнатное растение купить. И дешевле будет, и дольше простоит.
Самое большое негодование у людей вызывают «букеты класса люкс». Так, на некоторых ресурсах появились фото роскошного букета пионов за «скромные» ₽800 тысяч.
— Дикость какая, — лаконично комментирует уфимка.
Выбирая букет на 8 Марта, стоит учитывать, кому он предназначен. Для мамы подойдут теплые и нежные оттенки, например, розы, хризантемы или пионы. Жене или девушке можно выбрать романтичные цветы, такие как розовые или красные розы, тюльпаны, альстромерии. Коллегам и начальнице лучше дарить сдержанные и элегантные букеты из ирисов, лилий или орхидей. Бабушке понравятся классические варианты — сирень, пионовидные розы или гвоздики.
Тюльпаны символизируют весну и заботу, розы — любовь и уважение, лилии — элегантность, герберы — радость, орхидеи — изысканность, а хризантемы — крепкое здоровье. Цветовая гамма тоже играет роль: розовые и белые оттенки подчеркивают нежность, красные — страсть, желтые и оранжевые создают ощущение радости, а фиолетовые и синие добавляют изысканности.
Лучше выбирать натуральную упаковку — крафт-бумагу или легкую ткань, без лишнего декора. В дополнение к букету можно вручить сладости, ароматическую свечку или открытку. Главное — учитывать вкус получательницы и дарить цветы с вниманием и теплотой.