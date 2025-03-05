Уфимцы могут жаловаться на отопление онлайн

Posted 5 марта, 04:59
Published 5 марта, 04:59
Modified 5 марта, 10:11
Updated 5 марта, 10:11
ООО «ЕИРЦ РБ» сформировало начисления за коммунальные услуги за февраль 2025 года. И хотя онлайн-сервисы для оплаты и решения вопросов с отоплением доступны уже давно, компания решила еще раз напомнить уфимцам о простых способах взаимодействия. Оплатить счета без комиссии и посмотреть начисления по всем видам коммунальных услуг, входящих в Единый платежный документ (ЕПД), можно через:
Для регистрации и подключения лицевого счёта в личном кабинете вам потребуется Единый номер лицевого счёта ООО «ЕИРЦ РБ». Найти его можно в ЕПД или в приложении «СберБанк» (в разделе «Платежи» выберите сервис «Дом»).
Если у вас возникли вопросы по начислениям за отопление и горячее водоснабжение, если батареи еле теплые, то жители региона могут также написать в поддержку в онлайн сервисах «ЕИРЦ РБ».
Как ранее сообщал Mkset, новая функция на Госуслугах, позволяющая самостоятельно заблокировать себе возможность брать в долг у банков, вызвала небывалый ажиотаж среди жителей Башкирии.