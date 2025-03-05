Уфимцы могут жаловаться на отопление онлайн

ООО «ЕИРЦ РБ» сформировало начисления за коммунальные услуги за февраль 2025 года. И хотя онлайн-сервисы для оплаты и решения вопросов с отоплением доступны уже давно, компания решила еще раз напомнить уфимцам о простых способах взаимодействия. Оплатить счета без комиссии и посмотреть начисления по всем видам коммунальных услуг, входящих в Единый платежный документ (ЕПД), можно через: