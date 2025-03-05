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Posted 5 марта, 04:59

Published 5 марта, 04:59

Modified 5 марта, 10:11

Updated 5 марта, 10:11

Уфимцы получат новые счета за отопление

Уфимцы могут жаловаться на отопление онлайн

5 марта 2025, 04:59
Фото: 1MI.

Уфимцы получат новые счета за отопление

Жители Уфы теперь могут не выходя из дома проверить начисления за отопление и, при необходимости, оперативно сообщить о проблемах, сообщает в среду, 5 марта, Единый информационно-расчетный центр РБ.

ООО «ЕИРЦ РБ» сформировало начисления за коммунальные услуги за февраль 2025 года. И хотя онлайн-сервисы для оплаты и решения вопросов с отоплением доступны уже давно, компания решила еще раз напомнить уфимцам о простых способах взаимодействия. Оплатить счета без комиссии и посмотреть начисления по всем видам коммунальных услуг, входящих в Единый платежный документ (ЕПД), можно через:

Для регистрации и подключения лицевого счёта в личном кабинете вам потребуется Единый номер лицевого счёта ООО «ЕИРЦ РБ». Найти его можно в ЕПД или в приложении «СберБанк» (в разделе «Платежи» выберите сервис «Дом»).

Если у вас возникли вопросы по начислениям за отопление и горячее водоснабжение, если батареи еле теплые, то жители региона могут также написать в поддержку в онлайн сервисах «ЕИРЦ РБ».

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