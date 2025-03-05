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Posted 4 марта, 22:52

Published 4 марта, 22:52

Modified 4 марта, 22:54

Updated 4 марта, 22:54

Уфе грозит ухудшение погодных условий

Уфимцев просят остаться дома

4 марта 2025, 22:52
Фото: 1MI.

Уфе грозит ухудшение погодных условий

Со срочным предупреждением к жителям башкирской столицы обратилась ГАИ города в среду, 5 марта.

Водителям следует соблюдать максимальную осторожность на дорогах. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию до впереди идущего транспорта, избегайте резких маневров и перестроений. Особое внимание следует уделять пешеходным переходам — на скользкой дороге тормозной путь увеличивается, поэтому снижайте скорость заранее. Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности.

Пешеходам важно помнить о своей безопасности: перед переходом дороги убедитесь, что водитель видит вас и успевает затормозить. В условиях плохой видимости старайтесь носить светоотражающие элементы, чтобы вас было легче заметить на дороге.

Памятка ГАИ призывает при сильном снегопаде и гололеде по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

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