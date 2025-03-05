Уфимцев просят остаться дома

Posted 4 марта, 22:52
Published 4 марта, 22:52
Modified 4 марта, 22:54
Updated 4 марта, 22:54
Водителям следует соблюдать максимальную осторожность на дорогах. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию до впереди идущего транспорта, избегайте резких маневров и перестроений. Особое внимание следует уделять пешеходным переходам — на скользкой дороге тормозной путь увеличивается, поэтому снижайте скорость заранее. Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности.
Пешеходам важно помнить о своей безопасности: перед переходом дороги убедитесь, что водитель видит вас и успевает затормозить. В условиях плохой видимости старайтесь носить светоотражающие элементы, чтобы вас было легче заметить на дороге.
Памятка ГАИ призывает при сильном снегопаде и гололеде по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.