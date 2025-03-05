Уфимского чиновника взяли с поличным

Posted 5 марта, 07:20
Published 5 марта, 07:20
Modified 5 марта, 08:25
Updated 5 марта, 08:25
Инспектор с апреля по декабрь 2023 года неоднократно получал взятки от двух фирм за то, что не указывал в документах о нарушениях, которые были выявлены при проверке объектов капстроительства. Общая их сумма составила ₽155`000.
После получения взятки в декабре 2023 года его задержали сотрудники ФСБ. Вину задержанный признал.
Уголовное дело направлено в Советский райсуд башкирской столицы. Мужчине грозит реальное лишение свободы.
Ранее Mkset писал о строительном руководителе, который «кинул» уфимский вуз на кругленькую сумму и отделался «условкой». Также сообщалось о предприимчивых ростовщиках, которые «разводили» ни о чём не подозревающих жителей столицы Республики Башкортостан на квартиры.