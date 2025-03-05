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Posted 5 марта, 07:20

Published 5 марта, 07:20

Modified 5 марта, 08:25

Updated 5 марта, 08:25

Уфимского чиновника взяли с поличным

Уфимского чиновника взяли с поличным

5 марта 2025, 07:20
Фото: 1MI.
В столице Республики Башкортостан за получение взяток осудят экс-инспектора территориального подразделения Ростехнадзора, сообщает региональная прокуратура в среду, 5 марта.

Инспектор с апреля по декабрь 2023 года неоднократно получал взятки от двух фирм за то, что не указывал в документах о нарушениях, которые были выявлены при проверке объектов капстроительства. Общая их сумма составила ₽155`000.

После получения взятки в декабре 2023 года его задержали сотрудники ФСБ. Вину задержанный признал.

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Уголовное дело направлено в Советский райсуд башкирской столицы. Мужчине грозит реальное лишение свободы.

Ранее Mkset писал о строительном руководителе, который «кинул» уфимский вуз на кругленькую сумму и отделался «условкой». Также сообщалось о предприимчивых ростовщиках, которые «разводили» ни о чём не подозревающих жителей столицы Республики Башкортостан на квартиры.

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