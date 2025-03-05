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Posted 5 марта, 10:26

Published 5 марта, 10:26

Modified 5 марта, 11:25

Updated 5 марта, 11:25

В Уфе вынесли приговор Руслану Казыханову

Уфимский ученый украл ₽18 млн нацпроекта «Наука»

5 марта 2025, 10:26
Фото: Пресс-служба главы Башкирии.

В Уфе вынесли приговор Руслану Казыханову

Кировский райсуд Уфы вынес приговор экс-гендиректору и бывшему советнику главы Башкирии за крупное мошенничество с использованием служебного положения и подделку официального документа, сообщает региональная прокуратура в среду, 5 марта.

Установлено, что с сентября по декабрь 2022 года мужчина заключил «липовые» договоры по проведению научно-исследовательских работ с АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан». Подделав акты приемки работ, гендиректор их оплатил. Так он похитил более ₽18 млн рублей, выделенных на нацпроект «Наука».

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Суд назначил Казыханову четыре года в ИК общего режима. Также с него будет взыскан причинённый ущерб.

В СК по региону добавили, что для обеспечения исполнения приговора на имущество Казыханова наложен арест на сумму ₽13 млн.

Отметим, что Руслан Казыханов был советником главы Башкирии Радия Хабирова по науке. В октябре 2023 года в уфимском офисе Евразийского научного образовательного центра (НОЦ) прошли обыски. Там изымали документы, которые были заключены с центром, который возглавлял Казыханов. В декабре этого же года Радий Хабиров уволил советника с должности. Начались долгие разбирательства, которые и привели к сегодняшнему приговору.

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