Уфимский ученый украл ₽18 млн нацпроекта «Наука»

Posted 5 марта, 10:26
Published 5 марта, 10:26
Modified 5 марта, 11:25
Updated 5 марта, 11:25
Установлено, что с сентября по декабрь 2022 года мужчина заключил «липовые» договоры по проведению научно-исследовательских работ с АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан». Подделав акты приемки работ, гендиректор их оплатил. Так он похитил более ₽18 млн рублей, выделенных на нацпроект «Наука».
Суд назначил Казыханову четыре года в ИК общего режима. Также с него будет взыскан причинённый ущерб.
В СК по региону добавили, что для обеспечения исполнения приговора на имущество Казыханова наложен арест на сумму ₽13 млн.
Отметим, что Руслан Казыханов был советником главы Башкирии Радия Хабирова по науке. В октябре 2023 года в уфимском офисе Евразийского научного образовательного центра (НОЦ) прошли обыски. Там изымали документы, которые были заключены с центром, который возглавлял Казыханов. В декабре этого же года Радий Хабиров уволил советника с должности. Начались долгие разбирательства, которые и привели к сегодняшнему приговору.