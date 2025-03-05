Уфимский ученый украл ₽18 млн нацпроекта «Наука»

Отметим, что Руслан Казыханов был советником главы Башкирии Радия Хабирова по науке. В октябре 2023 года в уфимском офисе Евразийского научного образовательного центра (НОЦ) прошли обыски. Там изымали документы, которые были заключены с центром, который возглавлял Казыханов. В декабре этого же года Радий Хабиров уволил советника с должности. Начались долгие разбирательства, которые и привели к сегодняшнему приговору.