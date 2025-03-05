Уфимский самолет получил пробоину в полёте

Как стало известно, 4 марта 2025 года, в районе 16:52 по московскому времени, пилоты рейса «Уфа — Екатеринбург» сообщили диспетчерам о возникшей проблеме. Находясь на высоте около 5700 метров и примерно в 110 километрах от уфимского аэропорта, экипаж доложил о небольшой трещине, замеченной в правой части лобового стекла.