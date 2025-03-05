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Posted 5 марта, 10:26

Published 5 марта, 10:26

Modified 5 марта, 11:27

Updated 5 марта, 11:27

Уфимский самолет получил пробоину в полёте

Уфимский самолет получил пробоину в полёте

5 марта 2025, 10:26
Фото: 1MI.
Нештатная ситуация произошла в небе над Уфой, сообщает в среду, 5 марта, Telegram-канал Aviaincident.

Как стало известно, 4 марта 2025 года, в районе 16:52 по московскому времени, пилоты рейса «Уфа — Екатеринбург» сообщили диспетчерам о возникшей проблеме. Находясь на высоте около 5700 метров и примерно в 110 километрах от уфимского аэропорта, экипаж доложил о небольшой трещине, замеченной в правой части лобового стекла.

Согласно сообщению, пилоты не стали объявлять «бедствие» или «срочность», а запросили снижение до 3000 метров и разрешение на спрямление маршрута. Экипаж принял решение продолжить полет до аэропорта назначения, Екатеринбурга.

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Как ранее сообщал Mkset, экипаж самолета, следовавший рейсом «Самара — Новосибирск», столкнулся с необъяснимым явлением в небе над Уфой.

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