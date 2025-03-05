Уфимский самолет получил пробоину в полёте

Posted 5 марта, 10:26
Published 5 марта, 10:26
Modified 5 марта, 11:27
Updated 5 марта, 11:27
Как стало известно, 4 марта 2025 года, в районе 16:52 по московскому времени, пилоты рейса «Уфа — Екатеринбург» сообщили диспетчерам о возникшей проблеме. Находясь на высоте около 5700 метров и примерно в 110 километрах от уфимского аэропорта, экипаж доложил о небольшой трещине, замеченной в правой части лобового стекла.
Согласно сообщению, пилоты не стали объявлять «бедствие» или «срочность», а запросили снижение до 3000 метров и разрешение на спрямление маршрута. Экипаж принял решение продолжить полет до аэропорта назначения, Екатеринбурга.
Как ранее сообщал Mkset, экипаж самолета, следовавший рейсом «Самара — Новосибирск», столкнулся с необъяснимым явлением в небе над Уфой.