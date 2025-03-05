Уфимский ребенок получил уникальную травму

В приемный покой уфимской больницы был доставлен малыш, родители которого рассказали о падении ребенка на спину с небольшой высоты. После падения ребенок стал беспокойным и капризным, что и стало поводом для обращения к врачам. В ходе обследования медики обнаружили крайне редкую патологию — перекрут желчного пузыря вокруг своей оси, что привело к нарушению кровоснабжения и некротическим изменениям органа. Было принято решение об экстренном хирургическом вмешательстве.