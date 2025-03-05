Уфимский ребенок получил уникальную травму

Posted 5 марта, 09:21
Published 5 марта, 09:21
Modified 5 марта, 10:20
Updated 5 марта, 10:20
В приемный покой уфимской больницы был доставлен малыш, родители которого рассказали о падении ребенка на спину с небольшой высоты. После падения ребенок стал беспокойным и капризным, что и стало поводом для обращения к врачам. В ходе обследования медики обнаружили крайне редкую патологию — перекрут желчного пузыря вокруг своей оси, что привело к нарушению кровоснабжения и некротическим изменениям органа. Было принято решение об экстренном хирургическом вмешательстве.
Врачи провели лапароскопическую холецистэктомию — удаление желчного пузыря через минимальные проколы. По итогу операция прошла успешно. Ребенок был выписан из больницы под наблюдение специалистов по месту жительства. Подобные случаи в детской практике крайне редки — в медицинской литературе описано менее 60 подобных ситуаций.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии наблюдается тревожная тенденция — рост заболеваемости туберкулезом среди детского населения.