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Posted 5 марта, 09:21

Published 5 марта, 09:21

Modified 5 марта, 10:20

Updated 5 марта, 10:20

Уфимский ребенок получил уникальную травму

Уфимский ребенок получил уникальную травму

5 марта 2025, 09:21
Фото: TG: Айрат Рахматуллин.
Врачи из городской детской больницы №17 столкнулись с редчайшим случаем в медицинской практике — перекрутом желчного пузыря у полуторагодовалого ребенка, сообщает в среду, 5 марта, министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

В приемный покой уфимской больницы был доставлен малыш, родители которого рассказали о падении ребенка на спину с небольшой высоты. После падения ребенок стал беспокойным и капризным, что и стало поводом для обращения к врачам. В ходе обследования медики обнаружили крайне редкую патологию — перекрут желчного пузыря вокруг своей оси, что привело к нарушению кровоснабжения и некротическим изменениям органа. Было принято решение об экстренном хирургическом вмешательстве.

Врачи провели лапароскопическую холецистэктомию — удаление желчного пузыря через минимальные проколы. По итогу операция прошла успешно. Ребенок был выписан из больницы под наблюдение специалистов по месту жительства. Подобные случаи в детской практике крайне редки — в медицинской литературе описано менее 60 подобных ситуаций.

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