Уфимский пенсионер отдал ₽26 млн курьеру

Пенсионер обратился в полицию и поведал о том, что в мессенджере ему написал бывший начальник предприятия, где уфимец раньше трудился. Звонивший рассказал, что на заводе «утекли» личные данные сотрудников и сейчас по данному поводу идёт проверка. Лжеруководитель настоятельно попросил пожилого жителя Уфы помочь правоохранителям и делать так, как они скажут.