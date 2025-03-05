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Posted 5 марта, 04:53

Published 5 марта, 04:53

Modified 5 марта, 10:09

Updated 5 марта, 10:09

Уфимский пенсионер отдал ₽26 млн курьеру

Уфимский пенсионер отдал ₽26 млн курьеру

5 марта 2025, 04:53
Фото: 1MI.
Обычный 68-летний житель Башкирии отдал аферистам свыше ₽26 млн, сообщает МВД по РБ в среду, 5 марта.

Пенсионер обратился в полицию и поведал о том, что в мессенджере ему написал бывший начальник предприятия, где уфимец раньше трудился. Звонивший рассказал, что на заводе «утекли» личные данные сотрудников и сейчас по данному поводу идёт проверка. Лжеруководитель настоятельно попросил пожилого жителя Уфы помочь правоохранителям и делать так, как они скажут.

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Через некоторое время уфимцу позвонил якобы сотрудник ФСБ и заявил, что «третьи лица» пытались перевести деньги пенсионера на сторонний счет, но операция была отклонена банком. Чтобы «перестраховаться» мошенники посоветовали снять сбережения и поменять основной счет. Мужчина обратился в банк. На вопросы сотрудников о цели снятия денег со счёта, горожанин по указанию злоумышленников сказал, что нашёл счёт с более выгодной ставкой.

Полученные ₽26 млн 68-летний уфимец передавал аферистам частями через курьера. После того, как деньги были переданы, мошенники звонить перестали. Горожанин понял, что попался на удочку злоумышленников и пошёл в полицию.

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Ранее сообщалось, что преступная группа похитила у банков в башкирской столице ₽25 млн.

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