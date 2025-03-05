Уфимский пенсионер отдал ₽26 млн курьеру

Posted 5 марта, 04:53
Published 5 марта, 04:53
Modified 5 марта, 10:09
Updated 5 марта, 10:09
Пенсионер обратился в полицию и поведал о том, что в мессенджере ему написал бывший начальник предприятия, где уфимец раньше трудился. Звонивший рассказал, что на заводе «утекли» личные данные сотрудников и сейчас по данному поводу идёт проверка. Лжеруководитель настоятельно попросил пожилого жителя Уфы помочь правоохранителям и делать так, как они скажут.
Через некоторое время уфимцу позвонил якобы сотрудник ФСБ и заявил, что «третьи лица» пытались перевести деньги пенсионера на сторонний счет, но операция была отклонена банком. Чтобы «перестраховаться» мошенники посоветовали снять сбережения и поменять основной счет. Мужчина обратился в банк. На вопросы сотрудников о цели снятия денег со счёта, горожанин по указанию злоумышленников сказал, что нашёл счёт с более выгодной ставкой.
Полученные ₽26 млн 68-летний уфимец передавал аферистам частями через курьера. После того, как деньги были переданы, мошенники звонить перестали. Горожанин понял, что попался на удочку злоумышленников и пошёл в полицию.