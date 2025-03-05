Уфимский чиновник взялся чистить дороги

Posted 5 марта, 09:59
Published 5 марта, 09:59
Modified 5 марта, 10:03
Updated 5 марта, 10:03
Он рассказал, что в состав колонны входят пескоразбрасыватель, два трактора и два «КамАЗа», оснащенных фронтальными отвалами и щетками. Принцип работы машин помогает за один проход убрать снег с дорог на обочину или сформировать снежный вал для последующего вывоза.
— Начиная работу с трёх часов ночи и продолжая её в течение дня с необходимыми перерывами, они последовательно очищают улицы нашего района, — написал Иванов.
В завершение рассказа чиновник попросил жителей района помочь в работе коммунальных служб, а именно, не бросать автомобили вдоль дорог во время снегопадов.
Ранее уфимские спасатели сообщили о возвращении февраля в город и о мерах, которые нужно принимать в связи с этим.