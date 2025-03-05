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Posted 5 марта, 09:59

Published 5 марта, 09:59

Modified 5 марта, 10:03

Updated 5 марта, 10:03

Чиновник проконтролировал уборку снега в Уфе

Уфимский чиновник взялся чистить дороги

5 марта 2025, 09:59
Фото: 1MI.

Чиновник проконтролировал уборку снега в Уфе

Во время сегодняшнего снегопада глава администрации Дёмского района Уфы Иван Иванов проехался вместе с колонной снегоуборочной техники коммунальных служб, сообщил он в соцсетях и опубликовал видео в среду, 5 марта.

Он рассказал, что в состав колонны входят пескоразбрасыватель, два трактора и два «КамАЗа», оснащенных фронтальными отвалами и щетками. Принцип работы машин помогает за один проход убрать снег с дорог на обочину или сформировать снежный вал для последующего вывоза.

— Начиная работу с трёх часов ночи и продолжая её в течение дня с необходимыми перерывами, они последовательно очищают улицы нашего района, — написал Иванов.

В завершение рассказа чиновник попросил жителей района помочь в работе коммунальных служб, а именно, не бросать автомобили вдоль дорог во время снегопадов.

Ранее уфимские спасатели сообщили о возвращении февраля в город и о мерах, которые нужно принимать в связи с этим.

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