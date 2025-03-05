Уфимский чиновник взялся чистить дороги

Он рассказал, что в состав колонны входят пескоразбрасыватель, два трактора и два «КамАЗа», оснащенных фронтальными отвалами и щетками. Принцип работы машин помогает за один проход убрать снег с дорог на обочину или сформировать снежный вал для последующего вывоза.