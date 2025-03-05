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Posted 5 марта, 15:20

Published 5 марта, 15:20

Modified 5 марта, 20:38

Updated 5 марта, 20:38

Башкирские школы перенимают американскую топонимику?

Башкирские школы переименуют Мексиканский залив в Американский?

5 марта 2025, 15:20
Фото: 1MI.

Башкирские школы перенимают американскую топонимику?

Новые географические карты с Американским заливом вместо Мексиканского якобы поступят в школы Башкирии, стало известно Mkset от осведомлённого источника в среду, 5 марта.

Напомним, в январе 2025 года президент США Дональд Трамп распорядился изменить название части Атлантического океана. Вскоре Американским стала обозначать Мексиканский залив и компания Google в сервисе карт. В то же время, российский «Яндекс» никаких изменений вносить не стал, обосновывая это тем, что компания ориентируется на общепринятые наименования.

Руководствам школ Башкирии также якобы стали поступать приказы о необходимости закупки новых географических карт для учащихся 5-11 классов с учётом упомянутых изменений. Предварительно сообщается, что требования раздали образовательным организациям как минимум администрации Уфы и Стерлитамакского районов. Однако подлинность документов пока под сомнениями.

— В связи с переименованием Мексиканского залива в Американский залив <…> Уточнить до 06.03.2025 и передать в установленном порядке в Отдел образования количественную потребность в географических картах, — гласит документ.

Редакция отправила запрос в региональное министерство образования. В пресс-службе ведомства информацию не подтвердили.

— Представленные «документы» не издавались Управлением образования Администрации г. Уфа и Управлением образования Стерлитамакского района и являются так называемыми фейками, фальшивками, — пишет Минобразовия.
Фото: mkset.ru
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Ранее, как сообщал Mkset, в Сети уфимцы стали делиться воспоминаниями о поставках «ножек Буша» в Башкортостан.

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