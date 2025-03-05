Башкирские школы переименуют Мексиканский залив в Американский?

Напомним, в январе 2025 года президент США Дональд Трамп распорядился изменить название части Атлантического океана. Вскоре Американским стала обозначать Мексиканский залив и компания Google в сервисе карт. В то же время, российский «Яндекс» никаких изменений вносить не стал, обосновывая это тем, что компания ориентируется на общепринятые наименования.