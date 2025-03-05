Башкирские школы переименуют Мексиканский залив в Американский?

Posted 5 марта, 15:20
Published 5 марта, 15:20
Modified 5 марта, 20:38
Updated 5 марта, 20:38
Напомним, в январе 2025 года президент США Дональд Трамп распорядился изменить название части Атлантического океана. Вскоре Американским стала обозначать Мексиканский залив и компания Google в сервисе карт. В то же время, российский «Яндекс» никаких изменений вносить не стал, обосновывая это тем, что компания ориентируется на общепринятые наименования.
Руководствам школ Башкирии также якобы стали поступать приказы о необходимости закупки новых географических карт для учащихся 5-11 классов с учётом упомянутых изменений. Предварительно сообщается, что требования раздали образовательным организациям как минимум администрации Уфы и Стерлитамакского районов. Однако подлинность документов пока под сомнениями.
— В связи с переименованием Мексиканского залива в Американский залив <…> Уточнить до 06.03.2025 и передать в установленном порядке в Отдел образования количественную потребность в географических картах, — гласит документ.
Редакция отправила запрос в региональное министерство образования. В пресс-службе ведомства информацию не подтвердили.
— Представленные «документы» не издавались Управлением образования Администрации г. Уфа и Управлением образования Стерлитамакского района и являются так называемыми фейками, фальшивками, — пишет Минобразовия.
Ранее, как сообщал Mkset, в Сети уфимцы стали делиться воспоминаниями о поставках «ножек Буша» в Башкортостан.