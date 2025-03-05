Туберкулез волнует санитарных врачей Башкирии

Как отмечают в ведомстве, с 2001 года в регионе наблюдается устойчивое снижение заболеваемости туберкулезом и смертности от этой болезни. Однако, в 2024 году было выявлено 1251 случай активного туберкулеза, что составляет 30,78 на 100 тысяч населения. Этот показатель выше, чем в среднем по России и Приволжскому федеральному округу. Кроме того, в 34 районах Башкирии отмечено ухудшение эпидемиологической обстановки. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Кугарчинском, Аскинском, Куюргазинском, Калтасинском, Зианчуринском, Нуримановском и Иглинском районах.