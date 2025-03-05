mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 05:18

Published 5 марта, 05:18

Modified 5 марта, 10:17

Updated 5 марта, 10:17

Дети стали чаще болеть туберкулёзом в Башкирии

Туберкулез волнует санитарных врачей Башкирии

5 марта 2025, 05:18
Фото: 1MI.

Дети стали чаще болеть туберкулёзом в Башкирии

Несмотря на общие успехи в борьбе с туберкулезом, в Башкортостане наблюдается тревожная тенденция — рост заболеваемости среди детского населения, сообщает в среду, 5 марта, Роспотребнадзор по РБ.

Как отмечают в ведомстве, с 2001 года в регионе наблюдается устойчивое снижение заболеваемости туберкулезом и смертности от этой болезни. Однако, в 2024 году было выявлено 1251 случай активного туберкулеза, что составляет 30,78 на 100 тысяч населения. Этот показатель выше, чем в среднем по России и Приволжскому федеральному округу. Кроме того, в 34 районах Башкирии отмечено ухудшение эпидемиологической обстановки. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Кугарчинском, Аскинском, Куюргазинском, Калтасинском, Зианчуринском, Нуримановском и Иглинском районах.

Стоит отметить, что наиболее тревожным является рост заболеваемости среди детей и подростков. В 2024 году заболеваемость туберкулезом среди детей до 17 лет выросла на 48%, а вот среди подростков 15-17 лет — на 74%. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что необходимо усилить профилактические меры и обеспечить своевременную диагностику туберкулеза, особенно среди детей и подростков.

Опасная зараза шагает по Башкирии
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, в первые дни марта ОРВИ заразились более 28,7 тыс. жителей Башкортостана.

Читайте также:
Уфимцы могут жаловаться на отопление онлайнСвященный мальчик родился в БашкирииНа повестке Курултая: перекраивание границ, новый праздник, дружба с Чечнёй
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Дети#Профилактика#Башкортостан#Роспотребнадзор#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Подростки#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Заболеваемость#Мелеуз#Янаул#Республика Башкортостан#Туберкулез#Эпидемиология#Санитарные врачи#Диагностика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика