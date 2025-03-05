Целая улица в Уфе осталась без горячей воды

Так, горячую воду отключили по короткой улице Зеленогорской в домах № 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 17. А вот без центрального отопления остались жители домов № 18, 20, 22, 24 и 26 по улице Маршала Жукова, домов № 4/2, 10/6 и 10/7 по улице Академика Королёва, дома № 57/2 по улице Юрия Гагарина, в детском саду №55, центре образования №159 и в детской поликлинике №5.