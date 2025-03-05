Труп нашли в лесах Башкирии

Заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Камиль Биргулиев сообщил, что шкура и конечности животного, которому, по предварительным данным, было около двух лет, были найдены недалеко от дороги в село Нижние Лемезы. По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, составил ₽400`000. Теперь ведется расследование обстоятельств произошедшего.