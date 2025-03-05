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Posted 5 марта, 05:57

Published 5 марта, 05:57

Modified 5 марта, 09:15

Updated 5 марта, 09:15

Труп нашли в лесах Башкирии

Труп нашли в лесах Башкирии

5 марта 2025, 05:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Экология
В Иглинском районе общественный инспектор обнаружил останки, что стало поводом для поиска виновных, сообщает в среду, 5 марта, Министерство природопользования и экологии РБ.

Как стало известно, 2 марта во время рейда в Иглинском районе общественный инспектор Минэкологии Башкортостана наткнулся на жуткую находку — останки убитой лосихи. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и представитель Уфимской межрайонной службы по охране и использованию объектов животного мира.

Фото: Министерство природопользования и экологии РБ

Заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Камиль Биргулиев сообщил, что шкура и конечности животного, которому, по предварительным данным, было около двух лет, были найдены недалеко от дороги в село Нижние Лемезы. По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, составил ₽400`000. Теперь ведется расследование обстоятельств произошедшего.

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Как ранее сообщал Mkset, суд в Бирске рассмотрит дело 47-летнего мужчины, учинившего жестокую расправу над знакомой.

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