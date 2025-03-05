Свыше 750 сельских отделений модернизировала Почта России в 2024 году

Posted 5 марта, 15:06
Published 5 марта, 15:06
Modified 5 марта, 15:06
Updated 5 марта, 15:06
Главная задача программы — планомерное обновление и улучшение почтовых отделений, которые работают в сельской местности и на труднодоступных территориях, к 2030 году. Работа ведется по двум ключевым векторам: улучшение условий труда для работников и расширение перечня услуг для местного населения, пишут «Новые Известия».
В ходе модернизации выполнялись работы по обновлению как внутренних помещений, так и фасадов зданий. Кроме того, были заменены системы отопления, установлены системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, а также системы климат-контроля и кондиционирования. В тех ситуациях, когда старые здания находились в аварийном состоянии и их восстановление было нерентабельным, Почта России возводила новые здания с использованием современных материалов.
Михаил Волков, генеральный директор Почты России, акцентировал внимание на том, что ввиду обширной территории страны Почта России выполняет роль не только оператора связи, но и значимого социального института, объединяющего граждан и обеспечивающего им доступ к информации и необходимым в их повседневной жизни сервисам. Он подчеркнул, что для многих сельских жителей почтовое отделение служит своего рода проводником в мир современных технологий и услуг. Обновление почтовых отделений — это не просто улучшение материальной базы, но и шанс для жителей сельской местности получать качественные услуги, соответствующие городским стандартам.
В обновленных почтовых отделениях сельским жителям предлагается расширенный спектр полезных сервисов. В них организованы специальные зоны — уголки здоровья, где можно бесплатно воспользоваться медицинским оборудованием, например для измерения давления или температуры тела. Кроме того, в некоторых отделениях установлены компьютеры, позволяющие посетителям самостоятельно работать с важными онлайн-ресурсами, такими как портал госуслуг, сайт Социального фонда России и платформы для поиска работы.