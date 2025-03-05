Свыше 750 сельских отделений модернизировала Почта России в 2024 году

Михаил Волков, генеральный директор Почты России, акцентировал внимание на том, что ввиду обширной территории страны Почта России выполняет роль не только оператора связи, но и значимого социального института, объединяющего граждан и обеспечивающего им доступ к информации и необходимым в их повседневной жизни сервисам. Он подчеркнул, что для многих сельских жителей почтовое отделение служит своего рода проводником в мир современных технологий и услуг. Обновление почтовых отделений — это не просто улучшение материальной базы, но и шанс для жителей сельской местности получать качественные услуги, соответствующие городским стандартам.