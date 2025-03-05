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Posted 5 марта, 06:32

Published 5 марта, 06:32

Modified 5 марта, 08:45

Updated 5 марта, 08:45

В Башкирии отменён приговор куратору платной дороги

Суд отменил приговор за взятки «Восточного выезда» в Уфе

5 марта 2025, 06:32
Фото: Минтранс Башкирии.

В Башкирии отменён приговор куратору платной дороги

Верховный суд Республики Башкортостан отменил приговор бывшему директору региональной Транспортной дирекции Мансафу Низакаеву, сообщает «Ъ» в среду, 5 марта.

Данное решение суд принял после апелляции прокурора. Дело отправилось на новое рассмотрение.

Мужчина обвинялся в получении крупной взятки. Следствие считает, что Низакаев требовал от компании-подрядчика «Восточного выезда» люксовый автомобиль, а также оплату билетов для себя и членов семьи на отдых в турецкой Анталии. На аренду машины подрядчик потратил ₽1,5 млн, а на покупку авиабилетов — ₽159 тысяч.

Назван средний размер взятки в Башкирии
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Позже статья была переквалифицирована в суде на превышение должностных полномочий. Мужчину приговорили к 1,5 годам колонии-поселения. В срок зачли время нахождения Назакаева под стражей и под домашним арестом, поэтому наказание посчитали отбытым.

Мансаф Низакаев возглавлял Транспортную дирекцию РБ с перерывами с 2018 до июля 2024 года.

Ранее сообщалось о предстоящем суде в Уфимском районе над взяточником-гаишником.

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