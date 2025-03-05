Суд отменил приговор за взятки «Восточного выезда» в Уфе

Posted 5 марта, 06:32
Published 5 марта, 06:32
Modified 5 марта, 08:45
Updated 5 марта, 08:45
Данное решение суд принял после апелляции прокурора. Дело отправилось на новое рассмотрение.
Мужчина обвинялся в получении крупной взятки. Следствие считает, что Низакаев требовал от компании-подрядчика «Восточного выезда» люксовый автомобиль, а также оплату билетов для себя и членов семьи на отдых в турецкой Анталии. На аренду машины подрядчик потратил ₽1,5 млн, а на покупку авиабилетов — ₽159 тысяч.
Позже статья была переквалифицирована в суде на превышение должностных полномочий. Мужчину приговорили к 1,5 годам колонии-поселения. В срок зачли время нахождения Назакаева под стражей и под домашним арестом, поэтому наказание посчитали отбытым.
Мансаф Низакаев возглавлял Транспортную дирекцию РБ с перерывами с 2018 до июля 2024 года.
Ранее сообщалось о предстоящем суде в Уфимском районе над взяточником-гаишником.