Суд отменил приговор за взятки «Восточного выезда» в Уфе

Мужчина обвинялся в получении крупной взятки. Следствие считает, что Низакаев требовал от компании-подрядчика «Восточного выезда» люксовый автомобиль, а также оплату билетов для себя и членов семьи на отдых в турецкой Анталии. На аренду машины подрядчик потратил ₽1,5 млн, а на покупку авиабилетов — ₽159 тысяч.