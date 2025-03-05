Спасатели Уфы: «Мы к вам с плохими новостями»

Posted 5 марта, 08:33
Published 5 марта, 08:33
Modified 5 марта, 09:18
Updated 5 марта, 09:18
По словам специалистов, из-за возвращения зимы в виде снегопадов и поземки риск аварийных ситуаций повышается.
Водителям следует держать дистанцию между машинами и не превышать скорость, а если вы пешеход, то ни в коем случае нельзя перебегать дорогу перед проезжающим транспортом.
Также особое внимание следует уделять снегу, который скапливается на крышах. Аккуратно проходите мимо зданий, откуда нависают глыбы и наледь, а также не паркуйте рядом с ними свой автотранспорт. Кроме того, кромки крыш уже украшают весенние сосульки. Ходить под ними или оставлять машины тоже не рекомендуют.
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