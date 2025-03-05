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Posted 5 марта, 08:33

Published 5 марта, 08:33

Modified 5 марта, 09:18

Updated 5 марта, 09:18

Уфимцам угрожают весенние сосульки

Спасатели Уфы: «Мы к вам с плохими новостями»

5 марта 2025, 08:33
Фото: 1MI.

Уфимцам угрожают весенние сосульки

Уфимские спасатели заявили, что пришли к горожан с плохими новостями из-за возвращения февраля, сообщается в группе УГЗ башкирской столицы в среду, 5 февраля.

По словам специалистов, из-за возвращения зимы в виде снегопадов и поземки риск аварийных ситуаций повышается.

Водителям следует держать дистанцию между машинами и не превышать скорость, а если вы пешеход, то ни в коем случае нельзя перебегать дорогу перед проезжающим транспортом.

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Также особое внимание следует уделять снегу, который скапливается на крышах. Аккуратно проходите мимо зданий, откуда нависают глыбы и наледь, а также не паркуйте рядом с ними свой автотранспорт. Кроме того, кромки крыш уже украшают весенние сосульки. Ходить под ними или оставлять машины тоже не рекомендуют.

Ранее Mkset опубликовал большой текст о том, какой будет погода в Республике Башкортостан ранней весной. Она может преподнести сюрпризы.

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