Спасатели Уфы: «Мы к вам с плохими новостями»

Также особое внимание следует уделять снегу, который скапливается на крышах. Аккуратно проходите мимо зданий, откуда нависают глыбы и наледь, а также не паркуйте рядом с ними свой автотранспорт. Кроме того, кромки крыш уже украшают весенние сосульки. Ходить под ними или оставлять машины тоже не рекомендуют.