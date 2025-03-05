Снова о самом важном: новый сезон кинооткровений от «Ростелекома» уже на Wink

Как помочь своим близким справиться с потоком информации в интернете? Как объяснить ребенку, что попытки ограничить его экранное время в гаджетах — это не строгость родителей, а проявление заботы? И как стать примером для своих детей, когда сам проводишь большую часть дня в телефоне? Ответы на эти и многие другие вопросы, которые волнуют каждого в цифровую эпоху, ищут участники проекта «Потому что мы — семья».