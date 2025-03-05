Штраф за фантомную мусорку выписали в Уфе

Posted 4 марта, 22:07
Published 4 марта, 22:07
Modified 4 марта, 22:09
Updated 4 марта, 22:09
По словам уфимца, поводом для наказания рублём стало место стоянки его машины во дворе по Революционной, 111. В выписке говорится, что горожанин оставил транспортное средство перед мусорным баком, мешая тем самым вывозу мусора.
При этом на снимке с места действительно видно, что никаких контейнеров позади машины нет.
— На фото видно, что ни бака, ни мусороприёмника нет, есть только слева дверь в пяти метрах с синим крыльцом в полицию, справа дверь в подьезд, — пишет водитель.
Мнения горожан разделились на два лагеря. Сперва большинство соглашалось с выводом автолюбителя о несправедливости штрафа.
— Они из воздуха уже штрафы делать собрались, чтоли? Соовсем умом тронулись. На том фото, что они вам прислали, никакого нарушения нет.
— В похожей ситуации обжаловал вплоть до кассации, сказали, что всё законно.
— А мне вообще штраф выписали за то, что в деревне у себя машину перед забором оставил.
Позже, однако, присоединилась другая сторона. Уфимцы указали на то, что позади автомобиля находится вход в подвал, откуда выносятся отходы с мусоропровода. Последним аргументом стали кадры местной жительницы, которая показала объявление на помещении позади машины: «Вход в помещение мусороприёмных камер, парковка запрещена».
— Если там рабочий мусороприемник, то штраф справедливый. Если нерабочий, то действия следующие (пройдено мной самим): идете в ЖЭУ или управляющую компанию и берёте справку, что мусоропровод не используется (у меня машина стояла у подъезда, а мусоропровод заваренный лет пять уже и во дворе установлены мусорные контейнеры). С этой справкой идёте в администрацию и прилагаете его к делу, администрация отменяет штраф. Ни в какие суды ходить не надо, — поделился своим опытом один из комментаторов.
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