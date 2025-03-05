Штраф за фантомную мусорку выписали в Уфе

Позже, однако, присоединилась другая сторона. Уфимцы указали на то, что позади автомобиля находится вход в подвал, откуда выносятся отходы с мусоропровода. Последним аргументом стали кадры местной жительницы, которая показала объявление на помещении позади машины: «Вход в помещение мусороприёмных камер, парковка запрещена».