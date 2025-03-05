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Posted 4 марта, 22:07

Published 4 марта, 22:07

Modified 4 марта, 22:09

Updated 4 марта, 22:09

Штрафы за парковку стали предметом спора в Уфе

Штраф за фантомную мусорку выписали в Уфе

4 марта 2025, 22:07
Фото: 1MI.

Штрафы за парковку стали предметом спора в Уфе

В столице Башкирии водителя оштрафовали за парковку перед несуществующим мусорным баком, рассказал возмущённый автолюбитель в соцсетях в среду, 5 марта.

По словам уфимца, поводом для наказания рублём стало место стоянки его машины во дворе по Революционной, 111. В выписке говорится, что горожанин оставил транспортное средство перед мусорным баком, мешая тем самым вывозу мусора.

При этом на снимке с места действительно видно, что никаких контейнеров позади машины нет.

— На фото видно, что ни бака, ни мусороприёмника нет, есть только слева дверь в пяти метрах с синим крыльцом в полицию, справа дверь в подьезд, — пишет водитель.
Фото: БашДТП | Уфа и Башкортостан / Vk

Мнения горожан разделились на два лагеря. Сперва большинство соглашалось с выводом автолюбителя о несправедливости штрафа.

— Они из воздуха уже штрафы делать собрались, чтоли? Соовсем умом тронулись. На том фото, что они вам прислали, никакого нарушения нет.
— В похожей ситуации обжаловал вплоть до кассации, сказали, что всё законно.
— А мне вообще штраф выписали за то, что в деревне у себя машину перед забором оставил.

Позже, однако, присоединилась другая сторона. Уфимцы указали на то, что позади автомобиля находится вход в подвал, откуда выносятся отходы с мусоропровода. Последним аргументом стали кадры местной жительницы, которая показала объявление на помещении позади машины: «Вход в помещение мусороприёмных камер, парковка запрещена».

Фото: Анна Васильева / Vk
— Если там рабочий мусороприемник, то штраф справедливый. Если нерабочий, то действия следующие (пройдено мной самим): идете в ЖЭУ или управляющую компанию и берёте справку, что мусоропровод не используется (у меня машина стояла у подъезда, а мусоропровод заваренный лет пять уже и во дворе установлены мусорные контейнеры). С этой справкой идёте в администрацию и прилагаете его к делу, администрация отменяет штраф. Ни в какие суды ходить не надо, — поделился своим опытом один из комментаторов.
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