Сегодня в Уфе: продажа «Башкортостана», смерть чиновника и грязный воздух

Posted 4 марта, 22:28
Published 4 марта, 22:28
Modified 4 марта, 22:30
Updated 4 марта, 22:30
В Уфе ожидается облачная погода. Временами снег, местами метель, на отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью -8, -10°, днём -1, -3°.
В среду, 5 марта, «Уфаводоканал» не планирует отключений воды у абонентов города.
Экс-министр транспорта Республики Башкортостан Александр Клебанов скончался в одной из московских больниц на фоне тяжелого заболевания. По данным ряда Telegram-каналов, это была онкология.
Бывший глава башкортостанского министерства транспорта Александр Клебанов был задержан в мае 2024 года по обвинению в коррупции. Его заподозрили в получении взятки в размере ₽5 млн.
Депутаты башкирского парламента в среду, 5 марта, проведут несколько заседаний. Темы для обсуждений предстоят самые разные: от соглашений с парламентами Чечни и Дагестана до ввода нового праздника и изменения границ районов. Подробнее читайте в материале Mkset.
Предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода в воздухе башкирской столицы была превышена в 3,6 раза, свидетельствует отчёт Башгидрометцентра.
Повышенное загрязнение воздуха метеорологи зафиксировали 28 февраля. Превышения нашли лишь по сероводороду, содержание других веществ оценивалось как нормальное. Кроме того, 1–2 марта нарушений зафиксировано не было.
В столице Башкирии приватизировали пакет акций выставочного комплекса «Башкортостан». Объект был выставлен на аукцион с шагом 2,65 млн и начальной ценой в ₽53 млн — по такой стоимости он и ушёл с молотка единственному участнику торгов, ООО «Сталокс». Мог быть среди участников и предприниматель Артём Алексеев, однако тот до аукциона был недопущен, поскольку не смог оплатить задаток.
По данным Rusprofile, ООО «Сталокс» зарегистрировано в Москве в 2023 году. Её руководителем указана Наталья Шарыкина. Эффективность компании оценивается как «низкая» из-за не очень хороших показателей в 2023 году, когда предприятие показало выручку в ₽0.
Приватизировать «Башкортостан» власти решили в связи с его убыточностью. Так, в 2023 году выставочный комплекс потерял ₽112 млн, а заработал за 12 месяцев всего ₽79 тысяч.