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Posted 4 марта, 22:28

Published 4 марта, 22:28

Modified 4 марта, 22:30

Updated 4 марта, 22:30

Сегодня в Уфе: продажа «Башкортостана», смерть чиновника и грязный воздух

Сегодня в Уфе: продажа «Башкортостана», смерть чиновника и грязный воздух

4 марта 2025, 22:28
Фото: Степанов Слава. https://gelio.livejournal.com/204790.html
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Дайджест новостей Уфы и всё, что нужно знать на сегодня, 5 марта.

Погода в Уфе 5 марта

В Уфе ожидается облачная погода. Временами снег, местами метель, на отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью -8, -10°, днём -1, -3°.

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Перекрытия дорог в Уфе 5 марта

Улицы Красина, Султанова

  • Где: половина проезжей части;
  • Когда: с 27 января по 18 марта.

Улица Авроры

  • Где: дом №18, полное перекрытие;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Проспект Салавата Юлаева

  • Где: участок 200 м, крайне правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы Галле;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Улица Северная

  • Где: две полосы проезжей части в обе стороны между домами № 2/1 и 4;
  • Когда: с 28 января по 1 августа.

Улица Дагестанская

  • Где: от дома №16 до съезда на улицу Ришата Нигмати;
  • Когда: с 19 марта по 9 апреля;

Улица Шота Руставели

  • Где: створ улицы Ладыгина;
  • Когда: с 10 по 13 марта;

Улица Мубарякова

  • Где: вблизи пешеходного перехода у дома №3;
  • Когда: 8–9 марта, 15–16 марта.

Улица Чудская

  • Где: напротив дома №17;
  • Когда: до 14 марта.
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Отключения воды в Уфе 5 марта

В среду, 5 марта, «Уфаводоканал» не планирует отключений воды у абонентов города.

На повестке Курултая: перекраивание границ, новый праздник, дружба с Чечнёй
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Главные новости Уфы

Экс-министр транспорта Башкирии скончался в Москве

Экс-министр транспорта Республики Башкортостан Александр Клебанов скончался в одной из московских больниц на фоне тяжелого заболевания. По данным ряда Telegram-каналов, это была онкология.

Бывший глава башкортостанского министерства транспорта Александр Клебанов был задержан в мае 2024 года по обвинению в коррупции. Его заподозрили в получении взятки в размере ₽5 млн.

На повестке Курултая

Депутаты башкирского парламента в среду, 5 марта, проведут несколько заседаний. Темы для обсуждений предстоят самые разные: от соглашений с парламентами Чечни и Дагестана до ввода нового праздника и изменения границ районов. Подробнее читайте в материале Mkset.

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Сероводород загрязняет воздух в Уфе

Предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода в воздухе башкирской столицы была превышена в 3,6 раза, свидетельствует отчёт Башгидрометцентра.

Повышенное загрязнение воздуха метеорологи зафиксировали 28 февраля. Превышения нашли лишь по сероводороду, содержание других веществ оценивалось как нормальное. Кроме того, 1–2 марта нарушений зафиксировано не было.

Московские бизнесмены купили «Башкортостан»

В столице Башкирии приватизировали пакет акций выставочного комплекса «Башкортостан». Объект был выставлен на аукцион с шагом 2,65 млн и начальной ценой в ₽53 млн — по такой стоимости он и ушёл с молотка единственному участнику торгов, ООО «Сталокс». Мог быть среди участников и предприниматель Артём Алексеев, однако тот до аукциона был недопущен, поскольку не смог оплатить задаток.

По данным Rusprofile, ООО «Сталокс» зарегистрировано в Москве в 2023 году. Её руководителем указана Наталья Шарыкина. Эффективность компании оценивается как «низкая» из-за не очень хороших показателей в 2023 году, когда предприятие показало выручку в ₽0.

Приватизировать «Башкортостан» власти решили в связи с его убыточностью. Так, в 2023 году выставочный комплекс потерял ₽112 млн, а заработал за 12 месяцев всего ₽79 тысяч.

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