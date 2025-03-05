Сегодня в Уфе: продажа «Башкортостана», смерть чиновника и грязный воздух

В столице Башкирии приватизировали пакет акций выставочного комплекса «Башкортостан». Объект был выставлен на аукцион с шагом 2,65 млн и начальной ценой в ₽53 млн — по такой стоимости он и ушёл с молотка единственному участнику торгов, ООО «Сталокс». Мог быть среди участников и предприниматель Артём Алексеев, однако тот до аукциона был недопущен, поскольку не смог оплатить задаток.