Ржавый «Логан» разбился из-за тумана в Башкирии

Ранее сообщалось, что семилетний мальчик катался на горке в одном из дворов в башкирском Нефтекамске, и при одном из спусков не заметил автомобиль и попал прямо под колёса. Также Mkset сообщал о том, что неизвестный водитель сбил девятилетнюю девочку в уфимской Шакше, когда та направлялась в школу. Сейчас его разыскивают.