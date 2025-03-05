mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 05:16

Published 5 марта, 05:16

Modified 5 марта, 10:12

Updated 5 марта, 10:12

Из-за непогоды на трассе в Башкирии столкнулись две машины

Ржавый «Логан» разбился из-за тумана в Башкирии

5 марта 2025, 05:16
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС.

Из-за непогоды на трассе в Башкирии столкнулись две машины

Дорожно-транспортное происшествие в непогоду произошло в Дюртюлинском районе, сообщает Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС в среду, 5 марта.

Авария случилась на федеральной трассе М7 возле села Куккуяново. Здесь боковыми крыльями столкнулись автомобилей Lada Granta и Renault Logan. К удивительному стечению обстоятельств, в результате столкновения пострадавших не оказалось.

Смертельное ДТП в Уфе: таинственные подробности
Узнать подробнее

Специалисты рекомендуют водителям следить за погодой и никуда не ездить, если за окном сильный ветер, туман, снегопад или гололёд.

Ранее сообщалось, что семилетний мальчик катался на горке в одном из дворов в башкирском Нефтекамске, и при одном из спусков не заметил автомобиль и попал прямо под колёса. Также Mkset сообщал о том, что неизвестный водитель сбил девятилетнюю девочку в уфимской Шакше, когда та направлялась в школу. Сейчас его разыскивают.

Читайте также:
Ребёнок скатился с горки прямо под машинуНеизвестный насмерть сбил человека в Башкирии и уехалДевять машин столкнулись на федеральной трассе в Башкирии
#Дмитрий Саламатин#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#ДТП#Дороги#Автомобиль#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Шакша#Туман#Республика Башкортостан#Дюртюлинский район#Дорожно-транспортное происшествие#Без пострадавших#Госкомитет Республики Башкортостан#Логан#Куккуяново
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика