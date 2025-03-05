Ржавый «Логан» разбился из-за тумана в Башкирии

Posted 5 марта, 05:16
Published 5 марта, 05:16
Modified 5 марта, 10:12
Updated 5 марта, 10:12
Авария случилась на федеральной трассе М7 возле села Куккуяново. Здесь боковыми крыльями столкнулись автомобилей Lada Granta и Renault Logan. К удивительному стечению обстоятельств, в результате столкновения пострадавших не оказалось.
Специалисты рекомендуют водителям следить за погодой и никуда не ездить, если за окном сильный ветер, туман, снегопад или гололёд.
Ранее сообщалось, что семилетний мальчик катался на горке в одном из дворов в башкирском Нефтекамске, и при одном из спусков не заметил автомобиль и попал прямо под колёса. Также Mkset сообщал о том, что неизвестный водитель сбил девятилетнюю девочку в уфимской Шакше, когда та направлялась в школу. Сейчас его разыскивают.