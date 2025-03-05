mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 04:37

Published 5 марта, 04:37

Modified 5 марта, 10:07

Updated 5 марта, 10:07

Ребёнок скатился с горки под колёса машины в Башкирии

Ребёнок скатился с горки прямо под машину

5 марта 2025, 04:37
Фото: 1MI.

Ребёнок скатился с горки под колёса машины в Башкирии

Ребёнок скатился с горки под колёса автомобиля в башкирском городе Нефтекамске, сообщается в посте с видео в паблике «БашДТП» в среду, 5 марта.

Семилетний мальчик катался на горке в одном из городских дворов и при очередном съезде не заметил машину и попал прямо под колёса автомобиля. Официальные ведомства на момент публикации дворовое ДТП не комментировали.

В комментариях под постом люди обсудили произошедшее ДТП.

— И где предки были в этот момент? — интересуется Антон Ж.
— Куда водитель смотрит? Летит по двору, блин. Реакции никакой, — пишет Влад С.
— Семилетний… 10-летних то одних нельзя отпускать, — считает Вадим Д.
Страшное ДТП произошло возле скандальной развязки в Уфе
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о двух водителях, которых сейчас разыскивают. Первый из них сбил девятилетнюю девочку в уфимской Шакше, когда та направлялась в школу, а второй — насмерть переехал мужчину в Илишевском районе.

Читайте также:
Сел в сугробе и пьет: прохожие сдали пьяного водителя в БашкирииБессердечный водитель сбил ребенка и скрылся в Уфе«Скорая помощь» столкнулась с такси в Уфе
#Дмитрий Саламатин#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Дети#Башкортостан#ДТП#Дороги#Автомобиль#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Водитель#Белебей#Ребёнок#Мелеуз#Янаул#Республика Башкортостан
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика