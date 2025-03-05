Ребёнок скатился с горки прямо под машину

Posted 5 марта, 04:37
Published 5 марта, 04:37
Modified 5 марта, 10:07
Updated 5 марта, 10:07
Семилетний мальчик катался на горке в одном из городских дворов и при очередном съезде не заметил машину и попал прямо под колёса автомобиля. Официальные ведомства на момент публикации дворовое ДТП не комментировали.
В комментариях под постом люди обсудили произошедшее ДТП.
— И где предки были в этот момент? — интересуется Антон Ж.
— Куда водитель смотрит? Летит по двору, блин. Реакции никакой, — пишет Влад С.
— Семилетний… 10-летних то одних нельзя отпускать, — считает Вадим Д.
Ранее Mkset сообщал о двух водителях, которых сейчас разыскивают. Первый из них сбил девятилетнюю девочку в уфимской Шакше, когда та направлялась в школу, а второй — насмерть переехал мужчину в Илишевском районе.