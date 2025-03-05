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Posted 5 марта, 06:00

Published 5 марта, 06:00

Modified 5 марта, 06:00

Updated 5 марта, 06:00

Растения станут крепкими: как укрепить тонкую рассаду с помощью натурального средства

Растения станут крепкими: как укрепить тонкую рассаду с помощью натурального средства

5 марта 2025, 06:00
Фото: pxhere. Растения станут крепкими: как укрепить тонкую рассаду с помощью натурального средства
Чтобы рассада была здоровой и крепкой, ей нужно обеспечить правильный уход и дополнительное питание. Если растения вытягиваются или медленно растут, это можно исправить при помощи натурального стимулятора. Один простой ингредиент, который найдется в любом доме, поможет укрепить рассаду.

Рассада вытягивается, если растениям недостаточно света. В таких условиях побеги тянутся вверх, пытаясь получить больше освещения. Но даже при хорошем свете и качественной почве проблема может сохраняться. Причина — в недостатке питательных веществ или неправильном поливе.

— Одной из самых частых ошибок является использование сухой почвы для подкормки, — отмечает автор YouTube-канала «Полезное TV». — Перед подкормкой важно немного увлажнить грунт, чтобы питательные вещества равномерно распределились.

Подготовка натурального стимулятора роста

Для приготовления потребуется:

  • свежие дрожжи — 10 г;
  • теплая вода — 500 мл;
  • сахар — 1 ст. ложка (без горки).
  1. растворите дрожжи в теплой воде;
  2. добавьте сахар и тщательно размешайте;
  3. оставьте смесь на два часа для активации дрожжей.

Когда раствор настоится, его нужно развести. Для этого налейте в трехлитровую банку 2,5 литра теплой воды и добавьте туда пол-литра подготовленного концентрата.

Подготовка натурального стимулятора роста
Подготовка натурального стимулятора роста. Фото: pxhere

Как использовать подкормку

Подкармливать рассаду дрожжевым раствором рекомендуется в два этапа:

  • первый раз — до пикировки, чтобы укрепить корни;
  • второй раз — через неделю после пересадки.

Используйте шприц, чтобы вносить подкормку точечно — по 5 мл под каждый кустик. Важно проводить процедуру на влажной почве, чтобы не обжечь корни.

Почему дрожжи полезны для растений

Дрожжи являются отличным стимулятором, так как активизируют микроорганизмы в почве. В процессе их жизнедеятельности выделяются углекислота и другие вещества, которые помогают растениям лучше усваивать микро- и макроэлементы.

— Благодаря дрожжевым бактериям органика в почве перерабатывается быстрее, — объясняет эксперт. — Это приводит к улучшению структуры грунта и укреплению корневой системы.

Какие растения можно подкормить

Дрожжевой раствор подходит не только для томатов, но и для других культур:

  • перцев;
  • баклажанов;
  • огурцов;
  • цветов.

Подкормка стимулирует рост растений, делает их листья насыщенного зеленого цвета и укрепляет стебли.

Важные рекомендации

  • Подкармливайте рассаду до пикировки, чтобы укрепить корни.
  • Используйте только свежеприготовленный раствор — он теряет свойства при хранении.
  • Не превышайте дозировку, чтобы не навредить растениям.

Как предотвратить вытягивание рассады

  1. обеспечьте растениям достаточное освещение — минимум 12 часов в сутки;
  2. поддерживайте умеренную влажность почвы;
  3. вовремя вносите подкормки;
  4. поддерживайте температуру в пределах +20…+25 градусов днем.
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