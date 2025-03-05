Растения станут крепкими: как укрепить тонкую рассаду с помощью натурального средства

Posted 5 марта, 06:00
Published 5 марта, 06:00
Modified 5 марта, 06:00
Updated 5 марта, 06:00
Рассада вытягивается, если растениям недостаточно света. В таких условиях побеги тянутся вверх, пытаясь получить больше освещения. Но даже при хорошем свете и качественной почве проблема может сохраняться. Причина — в недостатке питательных веществ или неправильном поливе.
— Одной из самых частых ошибок является использование сухой почвы для подкормки, — отмечает автор YouTube-канала «Полезное TV». — Перед подкормкой важно немного увлажнить грунт, чтобы питательные вещества равномерно распределились.
Для приготовления потребуется:
Когда раствор настоится, его нужно развести. Для этого налейте в трехлитровую банку 2,5 литра теплой воды и добавьте туда пол-литра подготовленного концентрата.
Подкармливать рассаду дрожжевым раствором рекомендуется в два этапа:
Используйте шприц, чтобы вносить подкормку точечно — по 5 мл под каждый кустик. Важно проводить процедуру на влажной почве, чтобы не обжечь корни.
Дрожжи являются отличным стимулятором, так как активизируют микроорганизмы в почве. В процессе их жизнедеятельности выделяются углекислота и другие вещества, которые помогают растениям лучше усваивать микро- и макроэлементы.
— Благодаря дрожжевым бактериям органика в почве перерабатывается быстрее, — объясняет эксперт. — Это приводит к улучшению структуры грунта и укреплению корневой системы.
Дрожжевой раствор подходит не только для томатов, но и для других культур:
Подкормка стимулирует рост растений, делает их листья насыщенного зеленого цвета и укрепляет стебли.
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