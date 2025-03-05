Ранняя весна в Башкирии будет полна погодными аномалиями

Posted 5 марта, 06:45
Published 5 марта, 06:45
Modified 5 марта, 08:41
Updated 5 марта, 08:41
Минувшая зима в республике случилась значительно теплее обычной. Минусовых перекосов особенно не было. Поэтому большинство жителей Башкирии не прибегало к извлечению с антресолей дополнительных обогревателей. Потребители услуг БашРТС в тайне искренне надеялись, что и счета за отопление в квитанциях станут значительно меньше — исходя из условий теплой зимы. Но этого маленького мирского счастья, увы, не случилось. В платежках были зафиксированы практически те же цифры, что и год назад. Дело в том, что с прошлого июля тарифы на тепло прошли индексацию на 10,6%, что нивелировало значительную часть эффекта от снижения фактического потребления из-за теплой погоды.
Март уже вступил в свои права и стремится быть улыбчивым и радушным к жителям Башкирии. Уже сейчас можно смело греться на солнышке. Этим регулярно откровенно грешат пенсионеры, склонные к дневным променадам. Вскоре многочисленные шубы-телогрейки-душегрейки вновь обретут спокойствие и уют в специально выделенных для этого пространствах квартир. Вплоть до следующей зимы. Ведь плюсовая температура уже на подходе!
Регулярные исследования ученых в этой научной составляющей показывают, что весна в Башкирии каждое десятилетие наступает все раньше и раньше. Так температура в марте в среднем увеличивается на 0,48 градуса за отдельно взятый зафиксированный период.
Достаточно непривычная для нашего региона зима — частые оттепели и перепады температур — отразилась не только на жизнедеятельности граждан, но и на различных отраслях экономики и коммунального хозяйства. Заблаговременная подготовка к социальным реалиям — истинный катализатор работы аграриев (как там озимые и скоро ли нагрянет посевная?), а также определение знака качества для коммунальщиков.
Тем временем, РСЧС традиционно назойливыми СМС регулярно предупреждает автолюбителей о возможной гололедице и ухудшении видимости на дорогах. Садоводы и огородники в ожидании наступления тепла уже таинственно поглядывают в сторону хозпостроек, где томятся от безделья лопаты и мотыги — пора подготовки к весенним работам на приусадебных участках не за горами. Санитары спецучреждений готовят койки для новых Наполеонов, Зеленских и прочих безумцев. Коты ищут короткие пути на крыши близлежащих домов, параллельно репетируя свои новые версии мартовских рулад. А синоптики при этом традиционно прогнозируют раннее таянье снега и слабо выраженное половодье. В общем-то из года в год вроде бы ничего не меняется…
Как показывает практика предыдущих лет, март — один из самых неустойчивых и нестабильных месяцев календарного года в Уфе. Начиная с Миллениума, с столице Башкирии старт весны фонтанировал разнообразием. Контраст случился уже в первые годы нового века. В 2001-02 заморозки в марте были исключительной редкостью, а 8-го числа тех лет свои коррективы в праздничные хлопоты вносил чуть ли не настоящий летний дождь. В последующие годы происходила настоящая борьба зимы с весной. Случались и морозы до -20°C, и категорические оттепели. Март 2007-го стал самым сухим за те годы — всего 13 мм осадков.
Четыре последующих года аномалиями не проявляли себя. А вот в 2011-м жуткие февральские морозы отразились и на температурной составляющей в начале весны — вплоть до апреля. Погодная тенденция имела место и в последующие несколько лет. Апофеозом же стал 2018-й, когда в столице Башкирии преобладали ярко выраженные минусовые температуры, и был даже установлен абсолютный рекорд XXI века (-32,5°C). Как вспоминают очевидцы давних времен, морозы в марте крепчали сильнее только в 1971, 1983 и 1960 годах. В последнее же время погодные аномалии со знаком минус степенно сходили на нет. Уфа становится эпицентром глобального потепления мира? Ну уж не настолько же…
Небольшие заморозки и снегопады, пожалуй, уже в прошлом. Градус постепенно повышается, а к концу месяца ожидается установление плюсовых показателей и окончательной солнечной погоды. Любителям конфетно-букетных презентов на Международный женский день придется аккуратно передислоцировать свои подарки из магазинов и бутиков до бабушек, мам и зазноб. Все же есть вероятность не донести до пункта назначения праздничные артефакты в исконно надлежащем виде.
Но уже во второй декаде марта средняя дневная температура составит 0 градусов. Ночью она будет уходить в небольшие минуса — до -6°C. Своеобразной мартовской переменчивости будет сопутствовать снег с дождем. Чтобы не забывали, что недавно вновь перезимовали.
При этом синоптики на всякий случай перестраховываются: регулярно проверяйте прогноз погоды, ведь он может корректироваться, поэтому следите за обновлениями.
По данным Яндекс-погоды буквально через 10 дней в Башкирии начнутся плюсовые индикации большинства термометров республики. Ночные заморозки сойдут на нет. В преддверии апреля мартовское теплое солнышко категорически ворвется в нашу жизнь! Срочно готовим к «выгулу» демисезонную одежду! И, о, женщины — счастливые обладательницы длинных красивых ног и стильных мини-юбок — скоро ваш выход в свет!
Максим БАЛОБАНОВ