Ранняя весна в Башкирии будет полна погодными аномалиями

Четыре последующих года аномалиями не проявляли себя. А вот в 2011-м жуткие февральские морозы отразились и на температурной составляющей в начале весны — вплоть до апреля. Погодная тенденция имела место и в последующие несколько лет. Апофеозом же стал 2018-й, когда в столице Башкирии преобладали ярко выраженные минусовые температуры, и был даже установлен абсолютный рекорд XXI века (-32,5°C). Как вспоминают очевидцы давних времен, морозы в марте крепчали сильнее только в 1971, 1983 и 1960 годах. В последнее же время погодные аномалии со знаком минус степенно сходили на нет. Уфа становится эпицентром глобального потепления мира? Ну уж не настолько же…