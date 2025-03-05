mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 11:20

Published 5 марта, 11:20

Modified 5 марта, 11:23

Updated 5 марта, 11:23

Озвучено число отравившихся наркотиками жителей Башкирии

Пять человек погибли от отравления наркотиками в Башкирии

5 марта 2025, 11:20
Фото: 1MI.

Озвучено число отравившихся наркотиками жителей Башкирии

По итогам января текущего года в Республике Башкортостан наркотиками отравились 14 человек, пятеро из них — умерли, следует из статистики Роспотребнадзора по региону в среду, 5 марта.

Отравления наркотиками произошли в городах Уфе (11 случаев), Стерлитамаке и Октябрьском (по одному случаю), а также в Благовещенском районе — тоже один случай. Где именно от них погибли люди, в ведомстве не указывают.

По сравнению с январём 2024 года показатель, как отравлений наркотическими веществами, так и летальных исходов от них в Башкирии снизился. Тогда отравились 23 человека и умерли — 13.

Массовое отравление детей в Башкирии — анонимы убивают наших детей
Узнать подробнее

Что касается отравлений спиртным, то в Башкирии от них за январь 2025 года умерло 11 человек, тогда как в январе прошлого года — 10.

Летальные исходы в этом году от зафиксированы в городах Уфе (2), Стерлитамаке (1), а также Буздякском (3), Бурзянском, Иглинском, Татышлинском, Уфимском и Учалинском районах (по 1).

Недавно в Приютово целая семья отравилась угарным газом. Вскоре стало известно о состоянии молодой матери и маленьких детей после случившегося.

Читайте также:
«Лада» влетела в КамАЗ в Башкирии — никто не выжилУфимский ученый украл ₽18 млн нацпроекта «Наука»Уфимский самолет получил пробоину в полёте
#Дмитрий Саламатин#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Отравление#Новости Башкирии#Сибай#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Отравление грибами#Белебей#Отравление алкоголем#Мелеуз#Янаул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика