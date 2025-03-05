Пять человек погибли от отравления наркотиками в Башкирии

Posted 5 марта, 11:20
Published 5 марта, 11:20
Modified 5 марта, 11:23
Updated 5 марта, 11:23
Отравления наркотиками произошли в городах Уфе (11 случаев), Стерлитамаке и Октябрьском (по одному случаю), а также в Благовещенском районе — тоже один случай. Где именно от них погибли люди, в ведомстве не указывают.
По сравнению с январём 2024 года показатель, как отравлений наркотическими веществами, так и летальных исходов от них в Башкирии снизился. Тогда отравились 23 человека и умерли — 13.
Что касается отравлений спиртным, то в Башкирии от них за январь 2025 года умерло 11 человек, тогда как в январе прошлого года — 10.
Летальные исходы в этом году от зафиксированы в городах Уфе (2), Стерлитамаке (1), а также Буздякском (3), Бурзянском, Иглинском, Татышлинском, Уфимском и Учалинском районах (по 1).
Недавно в Приютово целая семья отравилась угарным газом. Вскоре стало известно о состоянии молодой матери и маленьких детей после случившегося.