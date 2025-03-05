Пробка на трассе растянулась на 10 км под Уфой

В городских пабликах в соцсетях люди также пишут о многокилометровой пробке, образовавшейся в соседнем со столицей Республики Башкортостан районе. А Телеграм-канал Маsh batash публикует видео с места событий. На кадрах видно, что в пробке, по крайней мере, на обозримом участке, в основном собрались грузовые машины.