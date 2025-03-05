Пробка на трассе растянулась на 10 км под Уфой

Posted 5 марта, 08:49
Published 5 марта, 08:49
Modified 5 марта, 09:21
Updated 5 марта, 09:21
Серьёзные затруднения движения транспорта, судя по карте, наблюдаются примерно на десятикилометровом участке трассы. В заторе встала дорога между Искрой и Ясной Поляной в сторону Шакши.
В городских пабликах в соцсетях люди также пишут о многокилометровой пробке, образовавшейся в соседнем со столицей Республики Башкортостан районе. А Телеграм-канал Маsh batash публикует видео с места событий. На кадрах видно, что в пробке, по крайней мере, на обозримом участке, в основном собрались грузовые машины.
Напомним, сегодня утром на 1505 километре федеральной трассы М5 произошло серьёзное столкновение двух фур и автовоза. По предварительным данным, травмы получили два человека.