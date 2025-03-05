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Posted 5 марта, 08:49

Published 5 марта, 08:49

Modified 5 марта, 09:21

Updated 5 марта, 09:21

Трасса под Уфой встала в пробке из-за ДТП

Пробка на трассе растянулась на 10 км под Уфой

5 марта 2025, 08:49
Фото: МЧС по Башкирии.

Трасса под Уфой встала в пробке из-за ДТП

Из-за ДТП с фурами на трассе М5 в Иглинском районе Республики Башкортостан образовалась огромная пробка, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки» в среду, 5 марта.

Серьёзные затруднения движения транспорта, судя по карте, наблюдаются примерно на десятикилометровом участке трассы. В заторе встала дорога между Искрой и Ясной Поляной в сторону Шакши.

В городских пабликах в соцсетях люди также пишут о многокилометровой пробке, образовавшейся в соседнем со столицей Республики Башкортостан районе. А Телеграм-канал Маsh batash публикует видео с места событий. На кадрах видно, что в пробке, по крайней мере, на обозримом участке, в основном собрались грузовые машины.

Напомним, сегодня утром на 1505 километре федеральной трассы М5 произошло серьёзное столкновение двух фур и автовоза. По предварительным данным, травмы получили два человека.

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