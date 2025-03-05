«Под каждым кустом пьянка была»: уфимцы вспоминают молодость

Posted 5 марта, 03:58
Published 5 марта, 03:58
Modified 5 марта, 10:04
Updated 5 марта, 10:04
Пост венчает фотография молодёжного мероприятия «Джинсовый сентябрь» в 1999 году у тогда ещё торгового центра «Башкирия».
— Было время… неплохой тусняк был, — пишет пользователь с ником Батыр Агай.
— Было весело, каждый год ходили! Под каждым кустом пьянка была, — вспоминает Илья М.
— «Сплин» приезжал, джинсы в толпу кидали на драчку-собачку, — делится Василий К.
— Запретили молодёжные дискотеки и фестивали, теперь задаются вопросом «почему молодёжь не рожает». А такие мероприятия давали возможность знакомиться вживую и создавать семьи, — считает Екатерина Б.