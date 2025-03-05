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Posted 5 марта, 03:58

Published 5 марта, 03:58

Modified 5 марта, 10:04

Updated 5 марта, 10:04

«Под каждым кустом пьянка была»: уфимцы вспоминают молодость

«Под каждым кустом пьянка была»: уфимцы вспоминают молодость

5 марта 2025, 03:58
Фото: 1MI.
Жители столицы Республики Башкортостан вспомнили свою молодость на стыке веков под постом в паблике «История Уфы и Башкортостана» в среду, 5 марта.

Пост венчает фотография молодёжного мероприятия «Джинсовый сентябрь» в 1999 году у тогда ещё торгового центра «Башкирия».

Фото: Паблик «История Уфы и Башкортостана»
— Было время… неплохой тусняк был, — пишет пользователь с ником Батыр Агай.
— Было весело, каждый год ходили! Под каждым кустом пьянка была, — вспоминает Илья М.
— «Сплин» приезжал, джинсы в толпу кидали на драчку-собачку, — делится Василий К.
— Запретили молодёжные дискотеки и фестивали, теперь задаются вопросом «почему молодёжь не рожает». А такие мероприятия давали возможность знакомиться вживую и создавать семьи, — считает Екатерина Б.
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До этого уфимцы вспоминали, как они покупали пиво в бидонах в советское время.

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