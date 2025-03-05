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Posted 5 марта, 04:12

Published 5 марта, 04:12

Modified 5 марта, 10:05

Updated 5 марта, 10:05

Блогер из Уфы рассказал о счастье

Миллионер из Уфы: «Не в деньгах счастье!»

5 марта 2025, 04:12
Фото: 1MI.

Блогер из Уфы рассказал о счастье

Уфимский блогер Рустам Набиев поделился своим мнением о том, что такое счастье в соцсетях в среду, 5 марта.

На видео известный блогер заявляет, что раньше он думал о том, что его счастье напрямую связано с богатством, а сейчас понял, что настоящее богатство — это ощущение удовлетворённости.

— У кого-то прям миллионы, а у них пустота внутри. А кто-то счастлив с простыми вещами: семьёй, любимым делом и, самое главное, с внутренней гармонией, — сказал Набиев.

Под видео подписчики поделились своими мыслями по этому поводу.

— Здравствуйте Рустам, я также без ног, только с 1994 года. У меня трое детей, жена Гульнара, мне интересно вас слушать, заново всё переживать, всё правильно говорите, — написал Руслан В.
— Если бы это кто-то другой сказал, то можно было бы и поспорить, но этот человек имеет полное право говорить и нам надо только его слушать и принимать его слова, — пишет пользователь с ником Алекс.
— Рустам, все правильно. Счастье не измеряется деньгами — это состояние души, — согласна Ольга М.
— Подписываюсь под каждым Вашим словом, очень мудрый человек. Здоровья Вам и удачи, — написала Мария С.
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Отметим, что из-за обрушения казармы учебного центра ВДВ в Омске Рустам Набиев лишился ног, но продолжил вести активный образ жизни и блог.

Ранее Mkset писал о том, что Набиев поделился видеозаписью своей свадьбы, которая состоялась в 2017 году.

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