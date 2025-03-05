Миллионер из Уфы: «Не в деньгах счастье!»

Posted 5 марта, 04:12
Published 5 марта, 04:12
Modified 5 марта, 10:05
Updated 5 марта, 10:05
На видео известный блогер заявляет, что раньше он думал о том, что его счастье напрямую связано с богатством, а сейчас понял, что настоящее богатство — это ощущение удовлетворённости.
— У кого-то прям миллионы, а у них пустота внутри. А кто-то счастлив с простыми вещами: семьёй, любимым делом и, самое главное, с внутренней гармонией, — сказал Набиев.
Под видео подписчики поделились своими мыслями по этому поводу.
— Здравствуйте Рустам, я также без ног, только с 1994 года. У меня трое детей, жена Гульнара, мне интересно вас слушать, заново всё переживать, всё правильно говорите, — написал Руслан В.
— Если бы это кто-то другой сказал, то можно было бы и поспорить, но этот человек имеет полное право говорить и нам надо только его слушать и принимать его слова, — пишет пользователь с ником Алекс.
— Рустам, все правильно. Счастье не измеряется деньгами — это состояние души, — согласна Ольга М.
— Подписываюсь под каждым Вашим словом, очень мудрый человек. Здоровья Вам и удачи, — написала Мария С.
Отметим, что из-за обрушения казармы учебного центра ВДВ в Омске Рустам Набиев лишился ног, но продолжил вести активный образ жизни и блог.
Ранее Mkset писал о том, что Набиев поделился видеозаписью своей свадьбы, которая состоялась в 2017 году.