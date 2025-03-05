Мгновенная карма настигла уфимцев

Posted 4 марта, 21:59
Published 4 марта, 21:59
Modified 4 марта, 22:01
Updated 4 марта, 22:01
На кадрах видно, как компания людей, находясь в снегоходе, пересекает проезжую часть прямо в мототехнике.
Весёлая выходка, впрочем, очень скоро получает шансы обернуться для горожан неприятностями — как только снегоход скрывается из виду оператора, тут же на месте появляется экипаж ДПС, отправляющийся в погоню за нарушителями.
Остаётся уфимцам лишь надеяться на небольшую снисходительность за не столь нашлое нарушение правил, ведь пересекали дорогу они на «зелёный» по пешеходному переходу.