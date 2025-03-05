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Posted 4 марта, 21:59

Published 4 марта, 21:59

Modified 4 марта, 22:01

Updated 4 марта, 22:01

Погоню за снегоходом устроили в Уфе

Мгновенная карма настигла уфимцев

4 марта 2025, 21:59
Фото: 1MI.

Погоню за снегоходом устроили в Уфе

В столице Башкирии дерзкие нарушители правил дорожного движения попались на глаза экипажу ДПС, не заметив полицейских — кадры публикуют в городских пабликах в среду, 5 марта.

На кадрах видно, как компания людей, находясь в снегоходе, пересекает проезжую часть прямо в мототехнике.

Весёлая выходка, впрочем, очень скоро получает шансы обернуться для горожан неприятностями — как только снегоход скрывается из виду оператора, тут же на месте появляется экипаж ДПС, отправляющийся в погоню за нарушителями.

Остаётся уфимцам лишь надеяться на небольшую снисходительность за не столь нашлое нарушение правил, ведь пересекали дорогу они на «зелёный» по пешеходному переходу.

Видео: БашДТП | Уфа и Башкортостан / Vk.
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии инспекторы задержали подростка на иномарке.

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