Метель нарушила движение в Башкирии

Запрет действует на трассе Уфа — Бирск — Янаул с 33 км по 112 км (Благовещенский и Бирский районы Республики Башкортостан). На этом отрезке региональной автодороги разворачивают все грузовики и пассажирский транспорт. Легковые транспортные средства по-прежнему могут пользоваться трассой.