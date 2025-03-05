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Posted 5 марта, 14:29

Published 5 марта, 14:29

Modified 5 марта, 18:10

Updated 5 марта, 18:10

В Башкирии из-за метели перекрыли трассу

Метель нарушила движение в Башкирии

5 марта 2025, 14:29
Фото: 1MI.

В Башкирии из-за метели перекрыли трассу

В Башкортостане в связи с неблагоприятными погодными условиями ввели временные транспортные ограничения, сообщают оперативные службы региона в среду, 5 марта.

Запрет действует на трассе Уфа — Бирск — Янаул с 33 км по 112 км (Благовещенский и Бирский районы Республики Башкортостан). На этом отрезке региональной автодороги разворачивают все грузовики и пассажирский транспорт. Легковые транспортные средства по-прежнему могут пользоваться трассой.

Сроков окончания ограничений в ГАИ и МЧС на момент публикации не дали. Не исключено, что трассы откроют также внезапно, как и закрыли.

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Ранее Mkset информировал о трагическом ДТП с участием легковушки и большегруза в Салавате. В аварии погибли водитель и пассажир автомобиля. Авария произошла на участке с пониженной видимостью из-за погоды.

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