Метель нарушила движение в Башкирии

Posted 5 марта, 14:29
Published 5 марта, 14:29
Modified 5 марта, 18:10
Updated 5 марта, 18:10
Запрет действует на трассе Уфа — Бирск — Янаул с 33 км по 112 км (Благовещенский и Бирский районы Республики Башкортостан). На этом отрезке региональной автодороги разворачивают все грузовики и пассажирский транспорт. Легковые транспортные средства по-прежнему могут пользоваться трассой.
Сроков окончания ограничений в ГАИ и МЧС на момент публикации не дали. Не исключено, что трассы откроют также внезапно, как и закрыли.
Ранее Mkset информировал о трагическом ДТП с участием легковушки и большегруза в Салавате. В аварии погибли водитель и пассажир автомобиля. Авария произошла на участке с пониженной видимостью из-за погоды.