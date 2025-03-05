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Posted 4 марта, 21:55

Published 4 марта, 21:55

Modified 4 марта, 21:58

Updated 4 марта, 21:58

Бойца СВО из Башкирии обделили медпомощью

Мама добилась лечения синяка бойца на передовой

4 марта 2025, 21:55
Фото: Альфит Нигаматьянов / Vk.

Бойца СВО из Башкирии обделили медпомощью

Скандал разразился из-за непредоставления помощи участнику боевых действий из Башкирии, заявляет в среду, 5 марта, депутат регионального парламента Альфит Нигаматьянов.

Как утверждает к парламентарий, к нему обратилась мать раненого на СВО жителя Башкирии. После осколочного ранения ему требовалась дополнительная помощь, однако с её оказанием якобы почему-то тянули, в итоге у бойца начались осложнения в виде гематомы.

После обращения к депутату, как отчитался он сам, ситуация разрешилась и необходимое лечение военнослужащий получил — бойца вывели на осмотр в медроту. Сейчас он получает помощь врачей стационарно.

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Ранее Mkset сообщал о том, сколько женщин записалось в башкортостанскую кадровую программу для участников СВО.

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