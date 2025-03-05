Мама добилась лечения синяка бойца на передовой

Posted 4 марта, 21:55
Published 4 марта, 21:55
Modified 4 марта, 21:58
Updated 4 марта, 21:58
Как утверждает к парламентарий, к нему обратилась мать раненого на СВО жителя Башкирии. После осколочного ранения ему требовалась дополнительная помощь, однако с её оказанием якобы почему-то тянули, в итоге у бойца начались осложнения в виде гематомы.
После обращения к депутату, как отчитался он сам, ситуация разрешилась и необходимое лечение военнослужащий получил — бойца вывели на осмотр в медроту. Сейчас он получает помощь врачей стационарно.
Ранее Mkset сообщал о том, сколько женщин записалось в башкортостанскую кадровую программу для участников СВО.