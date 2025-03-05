Мама добилась лечения синяка бойца на передовой

Как утверждает к парламентарий, к нему обратилась мать раненого на СВО жителя Башкирии. После осколочного ранения ему требовалась дополнительная помощь, однако с её оказанием якобы почему-то тянули, в итоге у бойца начались осложнения в виде гематомы.