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Posted 5 марта, 10:57

Published 5 марта, 10:57

Modified 5 марта, 11:24

Updated 5 марта, 11:24

В Башкирии два человека погибли в ДТП

«Лада» влетела в КамАЗ в Башкирии — никто не выжил

5 марта 2025, 10:57
Фото: Госавтоинспекция по Башкирии.

В Башкирии два человека погибли в ДТП

Столкновение легковушки и грузовика, приведшее к двум смертям, произошло в Салавате, сообщает Госавтоинспекция по Республике Башкортостан в среду, 5 марта.

Авария произошла сегодня сразу после обеда на 163 километре трассы Уфа-Оренбург. Здесь столкнулись КамАЗ и «Лада Гранта». В результате аварии водитель и пассажир «Гранты» скончались на месте ДТП. Прибывшим на вызов медикам оставались лишь констатировать смерть пострадавших. На фото с места аварии можно заметить, что участок ДТП окутан дымкой. Из-за нее могла ухудшиться видимость на дороге.

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Сегодня, 5 марта, из-за непрекращающегося снегопада и плохой видимости было большое количество аварий в Республике Башкортостан. Самым нашумевшим стало столкновение трёх фур на федеральной трассе М5 в Иглинском районе, которое привело к многокилометровой пробке.

На этой же трассе ранее в кювет вылетел грузовик, а его водителя госпитализировали. В Стерлитамакском же районе произошло тройное ДТП, но уже у легковушек. В нём пострадали четыре человека.

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