«Лада» влетела в КамАЗ в Башкирии — никто не выжил

Posted 5 марта, 10:57
Published 5 марта, 10:57
Modified 5 марта, 11:24
Updated 5 марта, 11:24
Авария произошла сегодня сразу после обеда на 163 километре трассы Уфа-Оренбург. Здесь столкнулись КамАЗ и «Лада Гранта». В результате аварии водитель и пассажир «Гранты» скончались на месте ДТП. Прибывшим на вызов медикам оставались лишь констатировать смерть пострадавших. На фото с места аварии можно заметить, что участок ДТП окутан дымкой. Из-за нее могла ухудшиться видимость на дороге.
Сегодня, 5 марта, из-за непрекращающегося снегопада и плохой видимости было большое количество аварий в Республике Башкортостан. Самым нашумевшим стало столкновение трёх фур на федеральной трассе М5 в Иглинском районе, которое привело к многокилометровой пробке.
На этой же трассе ранее в кювет вылетел грузовик, а его водителя госпитализировали. В Стерлитамакском же районе произошло тройное ДТП, но уже у легковушек. В нём пострадали четыре человека.