«Лада» влетела в КамАЗ в Башкирии — никто не выжил

Авария произошла сегодня сразу после обеда на 163 километре трассы Уфа-Оренбург. Здесь столкнулись КамАЗ и «Лада Гранта». В результате аварии водитель и пассажир «Гранты» скончались на месте ДТП. Прибывшим на вызов медикам оставались лишь констатировать смерть пострадавших. На фото с места аварии можно заметить, что участок ДТП окутан дымкой. Из-за нее могла ухудшиться видимость на дороге.